/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na vítěznou vlnu se po minulé třetí podzimní porážce vrátili ve třináctém kole krajského přeboru fotbalisté Posázavanu Poříčí nad Sázavou.

Poříčí n. S. - Doksy (4:1). Domácí ve druhém poločase své šance dlouho neproměňovali, a tak se za stavu 3:0 jako první prosadili hosté. | Video: Luboš Kurzweil

V domácím utkání s Doksy rozhodl celek z Benešovska už během prvního poločasu, který dvěma zásahy Michaela Azilinona po standardních situacích nedlouho před „svačinou“ vyhrál 3:0.

Po změně stran padlo po jedné brance na každé straně. Hosté ani za nepříznivého stavu utkání nezabalili, jejich snahu otupil až čtvrtý inkasovaný gól z hlavy Petra Tlustého - viz video:

Zdroj: Luboš Kurzweil, Natálie Kurzweilová

Trenér Poříčí Marek Štork věnoval vítězství správci Petru Součkovi. "Byl na hřišti až do ranních hodin, což mělo vliv i na náš výkon, jak bylo hřiště skvěle připravené. Kdyby jej někdo viděl ve čtvrtek večer, nemohl by věřit, že to zvládne a budeme vůbec hrát. Mužstvo i přes několik zranění a nemocí odehrálo skvělý zápas, jak fotbalově, tak výsledkově, za to mu patří velký dík."

Posázavan Poříčí n. S. - SK Doksy 4:1 (3:0)

Branky: 39. a 41. Azilinon, 15. Galuška, 81. Tlustý. Rozhodčí: Tvaroh. ŽK: 2:6.