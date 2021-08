Co nejrychleji chtěli zapomenout fotbalisté Votic na úvodní mistrovský zápas. V Novém Strašecím nedali gól a prohráli 0:3. „Proti minulému zápasu jsme podali o sto procent lepší výkon. Největší rozdíl byl v pohybu. Proti Vestci jsme začali běhat, fotbal nás bavil a šli jsme si pro tři body,“ řekl trenér Votic Marek Štork.

Jeho svěřenci vstoupili do zápasu na půdě Vestce velmi dobře, po prvním poločase měli díky vedení 3:0 nakročeno k výhře. „V kabině jsem hráčům říkal, že ještě nemáme vyhráno, což se také potvrdilo. Ihned, co jsme přišli na trávník, jsme inkasovali gól,“ poznamenal Štork. Votičtí pak i přes nervóznější pasáž zápasu dokázali vyhrát 5:2.

Pozornost na sebe upoutal Lukáš Navrátil, který se pod výhru svého celku podepsal dvěma góly. „Lukášům výkon hodnotím pozitivně. Je to běhavý hráč, který se rád dostává do šancí, a když už je má, tak je často promění. Je to jeden z našich klíčových hráčů, který nám hodně pomáhá,“ pochválil hráče trenér.

Následující víkend bude pro fotbalisty Votic domácí mistrovská premiéra v sezoně. V sobotu od 17 hodin nastoupí proti Olympii Zdice, která oba své úvodní zápasy prohrála. „Očekávám, že navážeme na výkon z Vestce a získáme tři body. Chtěl bych fanouškům vzkázat, aby se na nás přišli podívat. Dlouho nás neviděli kvůli coronaviru. Určitě si přijdou na své,“ láká Štork fanoušky na první letošní domácí mač.