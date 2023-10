Už deset let ho diváci fotbalových zápasů sledují v přenosech České televize. Ať už ve…

Začátek zápasu patřím domácím, avšak jak oni, tak Příbramští zahodili do poločasu tři velké příležitosti a do šaten se tak šlo za bezbrankového stavu. Góly začaly padat po startu druhé půle, kdy krásnou ranou otevřel skóre Buchta. Voticím se v tu chvíli začal rýsovat další černý scénář, že by doma bodově ztratily i v šestém utkání, nicméně se jim probudil Písařík, který nejprve v 65. minutě srovnal a v té poslední zařídil vítěznou trefu.

„Konečně vydařený domácí zápas, kdy jsme měli ale rozhodnou už v prvních dvaceti minutách. Měli jsme tři gólové příležitosti. Najednou jsme ale prohrávali a dokonali jsme obrat až v posledních minutách. Utkání oživili střídající hráči a trpělivost se vyplatila. V domácím prostředí je třeba dělat body a to se nám podařilo,“ řekl s úlevou domácí kouč Michal Budil.

„Zápas jsme nezačali dobře, přizpůsobili jsme se hře soupeře s nakopávanými míči. Po patnácti minutách jsme začali hrát po zemi a soupeře jsme dostávali pod velký tlak. Do poločasu jsme si vytvořili tři vyložené gólové příležitosti, poločas ale skončil 0:0. Druhá půle začala opět aktivně od nás, což korunoval krásnou střelou na Buchta. Po gólu jsme začali opět nakopávat míče, i přesto jsme si vypracovali další gólové příležitosti. Po jedné naší šanci domácí z brejku vyrovnali. Kalich hořkosti jsme si vypili v 90. minutě, kdy jsme po trestném kopu inkasovali na konečných 2:1,“ zhodnotil trenér hostujícího celku Zdeněk Míka.

Votice - Spartak Příbram 2:1 (0:0)

Branky: 65. a 90. Písařík – 48. Buchta. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Divilek – Palek, Špicl. Diváci: 135.

Votice: Šanda - Baťha, Sládek, Mudra (46. V. Budil), Horváth (86. Matoušek), Kramný (60. Königsmark), Homolka, Koutek (79. Daniel), Radačovský (90.Ma. Budil), Písařík, Navrátil.

Sp. Příbram: Bohuslav - Prokeš, Sirůček, Kadlec, Češka (85. Vlasák), Balík, Buchta, D. Prokeš (60. Hančár), Jeník, Spousta (76. Srch), Morav.