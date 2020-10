Nad očekávání dobrý vstup do nového ročníku mají fotbalisté Sedlece-Prčice. Hrající asistent trenéra Michal Davídek může být momentálně spokojený.

Jak hodnotíte probíhající sezónu?

Zatím pozitivně, tuším, že v tabulce jsme na pátém místě s šestnácti body. Začátek soutěže je pro nás hodně pozitivní. Abych pravdu řekl, asi jsme to ani nečekali.

Úvodní zápas jste prohráli, pak přišla série šesti výher. Co se změnilo?

Asi ani nic. Spíš se projevilo to, že už několikátou sezónu jsme v prvním zápase nervózní. Pak jsme se od toho dokázali odprostit a bylo to lepší. Zatím jsme hráli s týmy, které jsou v tabulce okolo nás. Na souboje s čelem tabulky teprve čekáme. Projevily se také tréninky.

Jak to myslíte?

Scházeli jsme se na tréninky dvakrát týdně v dostatečném počtu hráčů. Během zápasů jsem si všiml, že soupeřům okolo šedesáté minuty docházel dech. Toho jsme většinou využili.

Kolik hráčů máte v kádru?

Zhruba patnáct, další dva nastupují především za B tým. Tyto hráče jsme v posledních dvou zápasech museli využít, protože před pauzou způsobenou koronavirem jsme z různých důvodů, i karanténních, vypadlo ze sestavy sedm hráčů. V posledním zápase proti Libušínu jsme měli na lavičce tři kluky z béčka a dva byli v základu.

Zmínil jste, že soupeřům dochází síly. To znamená, že mate hodně naběháno?

Souvisí to s tím, kolik se nás schází na tréninky. Když jsem se bavil s hráči z jiných týmů, tak říkali, že jich trénuje hodně málo. Na druhou stranu, zápasy proti mužstvům z čela tabulky budou asi vypadat jinak. Určitě se běhání na tréninkách věnujeme.

Ve těch zápasech jste neinkasovali. Je obrana vaší největší zbraní?

Řekl bych, že ano. Zejména hráči, kteří se prostřídali na krajích, kvalitu mají. Především se opíráme o Frantu Nerada v brance. V některých zápasech nás velmi podržel a je to právě i jeho zásluha.

Tým střelecky táhnete vy, Tomáš Pištěk a Marian Prchlík. Jak se vám s nimi hraje?

Je fajn, když je střelecký potenciál rozložený mezi více hráčů. V minulosti se stávalo, že koncovka ležela na jednom nebo dvou hráčích.

Jaké jsou tedy týmové cíle?

Před sezónou jsme si říkali, že bychom byli rádi za klidný střed v tabulce. Ambice na postup jsme neměli, hlavně jsme nechtěli bojovat o udržení. Teď bychom byli rádi, kdyby se sezóna jakkoliv dohrála.



Jak to vidíte s dohráním ročníku?

No, myslím, že v tomto ruce si už nekopneme. Soutěž se přeruší až do jara. Obecně teď situace není vůbec dobrá, netrénujeme. Vyslyšeli jsme všechny apely vlády a nescházíme se. Celý klub výrazně omezil činnost a je bez tréninků.

Tréninky za jistých okolností jsou ale možné…

To sice ano, trénovat můžeme v šesti lidech, ale nemůžeme používat kabiny. V tomto počasí si nedovedu představit, že bychom trénovali, a pak se nemohli jít osprchovat a převléknout. To by vedlo akorát k dalším nemocem. V šesti lidech se plnohodnotně trénovat nedá. Kdyby se řeklo, zakazuje se fotbal na dva týdny i s tréninkovým procesem, přišlo by mi to rozumnější než nastavovat nějakou hranici.

Jste hrající asistent trenéra. Jak máte s kolegou rozdělené role?

Miroslav Čížek je hlavním trenérem, takže má ve všem hlavní slovo. Například, pokud nemůže trénovat z důvodu noční směny, tak trénink vedu já. Jinak se lehce radíme o sestavě. Mančaft máme tak nějako pohromadě dva až tři roky, tak velkými změnami naše sestava neprochází.

Týmu se momentálně daří. Je to přirozený proces díky ustálené sestavě a sehraností hráčů?

Určitě ano. Od roku 2018, kdy jsme postoupili do I. A třídy, se vytvořila parta, která má jasnou osu. Tito hráči jsou v kádru pořád a na souhře je to znát.