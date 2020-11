Jak využíváte herní přestávku?

Nemůžeme se scházet, takže netrénujeme. Pustili jsme se ale do přestavby kabin.

V čem spočívá?

Provádíme rekonstrukci, přístavbu kabin a celkově zázemí. Celá akce vyjde zhruba na 13 milionů korun.

Je to důvod proč jste nehráli doma?

Ano, přesně tak.

Považujete to za velkou nevýhodu?

Možná se to projevilo na bodovém zisku. Třeba bychom doma měli lepší výsledky. Doufám, že na jaře bude rekonstrukce hotová a další část ročníku odehrajeme už doma.

Chystá se slavnostní otevření areálu?

Pokud se bude moci hrát, tak bychom rádi něco uspořádali. Bavíme se o tom, ale zatím nic konkrétního sdělovat nechci. Snad jen, že bychom měli pravděpodobně odehrát nějaké utkání proti hvězdnému týmu.

Vaše situace v tabulce není lichotivá. Plánujete pro jaro posílit kádr?

Nemyslím si. Zakládáme si na tom, aby za náš klub hráli naši hráči a odchovanci.

Budete tedy spíše sázet na mladší hráče z vaší vlastní líhně?

Rozhodně ano, hráčů nemáme mnoho, takže je nasazujeme už teď. Mladí hráči dostávají možnost v B-týmu, který hraje čtvrtou třídu. Někteří i v A-týmu v I. B třídě.

Mládež je tedy pro váš oddíl důležitá, že?

Jako předseda kladu důraz na mládež, protože je to naše budoucnost. Aby mohl oddíl fungovat dál, tak je nutné na ní stavět.

Jak vlastně vůbec vypadá situace ve vašich mládežnických kategoriích?

Řekl bych, že mládeže máme dost, mrňousů běhá po hřišti jako myšiček. (smích) Máme mladší přípravku, starší přípravku i žáky. Potřebovali bychom ještě dorost, ale ten zatím dohromady nedáme.

Mohl by být reálný pro příští sezonu?

Možná ano, ale museli bychom stáhnout kluky, které máme v jiných týmech. Nějaké hráče máme ve Voticích, další v Benešově. Pokud by k tomu došlo, tak bychom možná dokázali dát dorost dohromady. Osobně ale moc nevěřím tomu, že by se do okresní dorostenecké soutěže vrátili.

Děláte nábory?

Nábory pořádáme každý rok, obec nám v tomto pomáhá. Pokud má dítě zájem hrát fotbal, tak si u nás zahraje. V podstatě jde jen o to, aby se přihlásilo.

Máte v mládežnických kategoriích pouze hráče z Olbramovic?

Hrají u nás i děti z okolí.



Jaká to vypadá s trenéry?

Aktuálně máme trenérů mládeže dostatek, chodí nám vypomáhat i rodiče. Pokud bychom měli další mládežnickou kategorii, tak bychom další trenéry potřebovali. Na to už by nám síly nestačily.

Jste spokojen s podmínkami, které můžete dětem nabídnout?

Ano. Myslím si, že trenéři dělají tréninky dobře a zajímavě, aby děti zaujaly. Máme také celou řadu tréninkových pomůcek, do kterých se investují nemalé peníze.