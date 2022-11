Příznivci, kteří propásli úvodní minuty utkání, s největším pravděpodobností přišli o první branku zápasu, hostující Jan Říha si nešťastně srazil míč do vlastní branky. „Byla to pro nás komplikace, na pohodě týmu se tento moment podepsal. Vlašim pak měla další tři čtyři příležitosti. Až pak jsme se z toho dostali," vrátil se k úvodu zápasu hrající trenér Votic Marek Štork. Voticím se podařilo trpělivou hrou vyrovnat, krátce po půlhodině hry překonal brankáře Miloslava Vladyku Marek Slunečko. Nerozhodný stav netrval dlouho, ve 38. minutě poslal domácí do vedení Jan Šanda. Bleskově dokázaly Votice srovnat, prosadil se Petr Daniel. Ještě před koncem poločasu šla Vlašim potřetí do vedení, skóroval Václav Skiba.