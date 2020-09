MIŘETICE - SÁZAVA 6:3 (3:1)

Za letního počasí se domácí od začátku pustili do dobývání hostující branky. Byli nebezpeční především ze standardních situací, ale v úvodních minutách se nedokázali prosadit. Jak se to dělá, musel spoluhráčům ukázat až kapitán Kamarýt, který z otočky poslal tvrdou ránu do šibenice – 1:0.

Následně pelášil Kliap sám na brankáře hostí, ale ten si s jeho pokusem poradil. Po půl hodině hry zahrávaly Miřetice volný přímý kop a centr Moudrého si uklidil do vlastní sítě hrající trenér Sázavy Chuchla – 2:0.

Po chvilce však domácí necitlivě faulovali ve vlastní šestnáctce a nabídli tím hostům snížení. Penalty se ujal Keltner, který s naprostou jistotou proměnil – 2:1.

Svěřenci kouče Naňáka si ale těsně před poločasem vzali dvougólové vedení zpět, když dlouhý aut sklepl Zajíc Moudrému, který propálil vše, co mu stálo v cestě – 3:1.

Do druhého poločasu vstoupili domácí s defenzivní taktikou a hrozili z brejkových situací. Po hodině hry překvapila Kliapova rychlost hostujícího Duška, který před vápnem zatáhl za za záchranou brzdu a musel předčasně do sprch.

Početní převaha ale Miřeticím vůbec nepomohla, naopak Sázava dokázala během čtyř minut vyrovnat.

Nejprve krásně zakroutil míč na zadní tyč David Kalivoda a záhy potrestal naivní rozehrávku domácích Švec – 3:3.

Miřetice si pak vytvořily několik obrovských příležitostí, ale Jenšík, Kamarýt ani Přitasil nedokázali dostat míč do sítě. Až Moudrý se nejlépe zorientoval v přehuštěném vápně a propasíroval míč skrz chumel – 4:3.

Závěr utkání byl již v jednoznačné režii domácích, kteří oslabeného soupeře dorazili ještě dvěma brankami. Obě dal střídající Jenšík.

David Turek