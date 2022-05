Fotbalisté Vlašimi se dostali do situace, se kterou mají zkušenosti. Například předminulý víkend prohrávali s SK Hřebeč po čtvrthodině hry 0:2. Vlašim nakonec padla 4:5. „Není to poprvé v této sezoně, co jsme inkasovali rychle dva laciné góly. Těžko se pak hledá vnitřní síla v týmu na to, aby se pokusil o obrat,“ přiznal Toupal.

Kluky chválím za bojovnost, říká kouč Votic Marek Štork

I přes vysokou porážku se Toupal pokoušel na výkonu najít některá pozitiva. „V některých fázích zápasu jsme možná byli fotbalovější, byli jsme více na balonu, ale hrajeme jen k vápnu. Chtělo nám zakončení. Ve druhém poločase jsme třikrát byli sami před brankářem, ale nedokázali jsme zakončit. Pravdou je, že se těžko hledá něco pozitivního.“

Vlašim „B“ se aktuálně nachází na čtrnácté pozici v tabulce, tedy třetí nejhorší. „Podzim jsme neměli dobrý a ani jaro není lepší. Možná, že jsme se dostali do určité křeče, některé situaci řeší hráči jinak, než by měli. Na tréninku situaci vyřeší správně, ale v zápase ne,“ smutnil vedoucí týmu.