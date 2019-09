Pět skupin, sedmdesátka týmů. Po poháru nejmasivnější krajská fotbalová soutěž – I. B třída, startuje o víkendu nový soutěžní ročník. Co od něho čekat? Některé zajímavosti bezesporu!

Celky z Benešovska najdeme letos v D skupině nejnižší krajské soutěže. Kromě nich pak týmy z Prahy-východ nebo Kutnohorska. Třeba Miřetice mají pouze 189 obyvatel, přesto jdou už do sedmé sezony v B třídě. Přišly o tři opory, Nerad putoval do Sedlece-Prčice, Přitasil do Vlašimi B a produktivní Kamarýt do Union Rainbach (Rakousko). Zase ale přišly posily: Fialka a Blažkem z Vlašimi, Herwig z Nesperské Lhoty Klíma z Vyšehradu.

Nováček z Obramovic pod vedením nového trenéra M. Kaprálka v přípravě docela vyhrával, takže se do soutěže určitě pustí s chutí.

Naopak skupinu opustil vítězný Hlízov a také dva celky s Posázaví. Zruč nad Sázavou bude bojovat ve skupině D. Jediným derby celků z Kutnohorska bude pro Jiskru souboj se Sázavou. Sázavští si brousí zuby na horní polovinu tabulky. „Čeká nás účast ve skupině D, což je pro nás změna. Moc neznáme soupeře, některé jsme si nasledovali, nicméně je to pro nás výhoda z hlediska cestování, většina týmů je v okolí Sázavy. Navíc budeme většinou hrát v sobotu, což je také plus. Rádi bychom, i přes ne úplně široký kádr, hráli o vrchní polovinu tabulky, ideálně do šestého místa,“ nastínil Pavel Chuchla ambice Sázavy v nové sezoně.

OKRES

Svůj start mají na víkend naplánovány také okresní celky. Ty za sebou mají už první kolo okresního poháru, teď je čeká start do ligového sezony. Okresní přebor bude mít tradiční počet čtrnácti účastníků, ve dvou skupinách III. třídy se utká stejný počet celků. IV. třída je i pro tento ročník rozdělena na tři skupiny, přičemž ve skupinách A a B je plný počet dvanácti celků, v céčku pak o jeden méně.

Pohár OFS Benešov – Předkolo

Miřetice B – Lešany 6:7 (21., 39. a 72. Modrý, 6. Herwig, 34. Turek, 81. Seidl – 27. a 60. Slepička, 49. a 89. Hroník, 31. Kačer, 45. Šnajberk, 57. Ludvík), Václavice – Úročnice Benešov 0:5 (8. a 88. Turzik, 77. a 82. Klápa, 3. Hošek), Ostředek – Tichonice 7:4 (36. a 75. Špalek, 10. Škvor, 30. Horák, 32. Uršic, 52. Florián, 72. Müller – 6. a 22 Němec, 17. Kudyn, 70. Koman), Struhařov B – Kladruby 9:2 (12., 30., 66. a 73. Strnad, 14., 16. a 42. Hocek, 7. a 33. Babický – 43. vlastní, 78. Kupsa), Ratměřice – Kondrac B 4:2 (21. Pohnan, 73. Venclíček, 76. Tichý, 90. Mohish – 33. a 71. Rakáš), Kamberk – Teplýšovice B 2:3 pk (4. Tulej, 72. Polanský – 20. Khol, 32. Zima), Jírovice – Divišov B 5:2 (60., 75. a 80. Sahula, 30. Valko, 57. Ellschlöger – 17. Cacák, 22. Hák), Bílkovice B – Chocerady 3:1 (19. a 58. Granát, 40. Komenda – 24. Třešňák), Čerčany – Zdislavice 9:4 (20., 23., 70., 74., 80., 82. a 90.+2 Čeljuska, 46. Neuberg, 49. Židlík – 14. Daněk, 86. Kubálek, 87. Jankovský, 87. Suchý), Drachkov – Miličín 5:0 (66., 78. a 88. Mareš, 6. Žarnecki, 35. Rezek), Heřmaničky – Votice B 0:8 (35., 48., 50. a 62. Boukal, 10. Kočí, 43. Kocourek, 52. Bradáč, 82. Sobíšek), Hulice – Trhový Štěpánov 2:3 (29. Kužel, 46. Ptáček – 35. Hejný, 42. Kopecký, 60. Vobecký), Jablonná – Krhanice 5:3 (4., 6. a 72. Červ, 60. Hynek, 68. Janák – 50. a 80. Moulík, 12. Zahrádka), Pravonín – Pyšely 3:2 (5. Brzek, 29. Síbal, 71. Štěpánek – 59. Sládek, 61. Krámek), Zaječice – Libež 2:3 (8. Janoušek, 75. Hruška – 33. a 55. Bucala, 50. Gabriel), Poříčí B – Nesperská Lhota 4:2 (21. a 50. Lebeda, 7. Vlček, 72. Hronek – 15. a 81. Brožík), Bílkovice – Nespeky B 0:5 (49. a 86. Voráček, 54. Pohořelý, 58. Kačírek, 73. Maršoun), Popovice – Vrchotovy Janovice 1:5 (40. Kopecký – 6., 68. a 72. Novotný, 28. Němec, 81. Křemen), Velíš – Soběhrdy 2:3 (26. a 41. Kakos – 55. a 58. Fadler, 10. Kotek), Louňovice pod Blaníkem – Blaník Načeradec 0:3 (54. Rambousek, 75. Bílý, 78. Pavelka).

Los 1. kola (4. září od 17:00):

Blaník Načeracec – Jankov, Jírovice – Maršovice, Lešany – Nespeky B, Libež – Křivsoudov, Jablonná – Poříčí B, Čerčany – Bystřice, Bílkovice B – Drachkov, Votice B – Mezno, Vrchotovy Janovice – Neveklov, Ratměřice – Pravonín, Soběhrdy – Struhařov, Ostředek – Sokol Přestavlky, Struhařov B – Chotýšany, Teplýšovice B – Postupice, Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice, Úročnice Benešov – Týnec nad Sázavou.