Nováček doma dostal nařezáno od nováčka

V prvních minutách převzali iniciativu domácí, kdy napadali rozehrávku hostů, nicméně v sedmé minutě využil nedůrazu obrany Olbramovic útočník Karel Kučera, udělal kličku gólmanovi a do prázdné brány otevřel skóre zápasu. Ve 13. minutě si vzal na lajně míč Rosol, prošel přes dva hráče a poslal do vápna krásný centra na volného Horčičku a ten do protipohybu hlavou srovnal na 1:1.

Ovšem hned za minutu předvedl své umění hostující Moravec, přešel přes tři hráče domácích a na přední tyč vrátil vedení hostům. Senohraby měly i další šance, ale Dvořák předvedl výborné zákroky a držel domácí nad vodou. Především neúnavný Kučera neustále prověřoval domácího gólmana. Ve 45. minutě byl před vápnem faulován hostující Moravec. Míč si vzal Schlupek a krásnou ranou přes zeď zajistil hostům dvougólové vedení. Teplýšovice nestačily na Jevany Přečíst článek › Z kraje druhé půle kopal trestný kop Kramný. Ve vápně našel volného Horčičku a ten nohou zakončil těsně vedle hostující branky. V 63. minutě kopal roh Schlupek, který našel Fuksu a ten hlavou zvýšil senohrabské vedení na 1:4. Postupně Senohraby kontrolovaly hru a nepouštěly domácí do vyložených šancí. V 76. minutě měl velkou šanci opět Kučera, kdy využil zaváhání domácí obrany, postupoval sám na Dvořáka, ale v poslední chvíli si míč moc předkopl a Dvořák balon sebral. Napravil to v 86. minutě, kdy vyslal z vlastní poloviny pěknou kolmici na Moravce, který šel sám na Dvořáka a střelou mezi nohy završil svůj výborný výkon a uzavřel skóre zápasu na 1:5. Olbramovice – Senohraby 1:5 Branky: 13. Horčička – 15. a 86. Moravec, 8. Kučera, 45. Schlupek, 64. Fuksa. Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 0:1. Diváci: 186. Olbramovice: Dvořák – Rosol, Horák (17. Mádl), Vyskočil, Vácha, Kramný (77. Košař), Písařík, Mejdrech, Bartůšek (30. Přibyslavský), Štěpánek (73. Neuberg), Horčička (80. Čekal).