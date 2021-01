Poříčí nad Sázavou je ve středních Čechách velmi lukrativní adresa. Důkazem je, že dres A-týmu, který už přes patnáct let válí v krajském přeboru, za tu dobu oblékla celá řada známých exligových hvězd. Namátkou třeba Stanislav Vlček, Martin Hašek starší, Zdeněk Šenkeřík a naposledy Lukáš Vaculík.

Nutno podotknout, že i jejich zásluhou se mužstvu poměrně daří. V sezoně 2017/2018 si dokonce vykopalo historický postup do divize. Ten však vedení kvůli finanční náročnosti i nezájmu hráčů odmítlo. Do probíhající sezony ale Poříčí – mimo jiné i vinou absence klíčových hráčů kvůli zraněním – nevstoupilo ideálně, do předčasného konce získalo v osmi zápasech pouhých osm bodů a je na třinácté pozici.

Jenže Posázavan to není jen A-tým. Klub navíc disponuje i dospělou rezervou a dlouhodobě se snaží vychovávat kvalitní mládež. To vše nejen díky podpoře svých sponzorů, ale i pomoci z krajského, potažmo okresního fotbalového svazu.

„Od krajského svazu pravidelně dostáváme materiální podporu – pokud vím, tak tuto podporu dostávají všechny kluby krajských soutěží podle jejich aktuální soutěže, kterou hrají. Jedná se o pitný režim, hodnotné ceny v různých soutěžích, nebo také výhodný nákup za velice snížené ceny na různé produkty, za které by je klub nedokázal bez této pomoci vůbec zakoupit. Okresní fotbalový svaz nám pak přináší kvalitní servis, který klub potřebuje. Zajišťuje na všechna utkání rozhodčí, rozpis soutěží a podporuje mládež. Třeba projekt trenérů, který vede sekretář OFS Benešov Matěj Voráček, je skvělou podporou pro menší kluby, které chtějí s mládeží pracovat, což je nesmírně důležité. Myslíme si, že společně s předsedou OFS Benešov panem Miroslavem Garajou jsou oba zárukou, že práce na okrese bude fungovat stejně pro všechny kluby, ať jsou velké, nebo malé,“ tvrdí tiskový mluvčí klubu Marek Limon.

Proto se v Poříčí řeší, jestli by z jejich pohledu nebyla změna spíše kontraproduktivní. „Než vůbec začneme uvažovat o změně, musíme si položit řadu zásadních otázek. Jaký směr, případně jaké novinky a změny nám může (F)evoluce nabídnout, pokud nám nyní vše, co k provozu klubu potřebujeme, zajišťuje současné okresní, nebo krajských fotbalový svaz? Navíc nikde nemáme záruku minimálně stejné ekonomické a materiální podpory, jako tomu bylo doposud. Přitom ekonomická podpora klubů je v dnešní době tím nejdůležitějším aspektem,“ upozorňuje Limon.

A nabízí i konkrétní příklad. „Náš klub díky podpoře od FAČR a jeho dílčích svazů navíc nehradí paušální a cestovní náklady na rozhodčí a delegáty ve všech mistrovských a pohárových soutěžích. To se vším ostatním znamená podporu zhruba ve výši 145 000 korun. A to je velice významná část našeho rozpočtu, která by nám v současné době pandemie citelně scházela. Ani nevíme, jak bychom ji vůbec nahrazovali,“ přiznává obavy, pokud by po volebním úspěchu opozičního hnutí došlo k omezení podpory.

Je tu ale ještě jedna věc. „Pokud se budeme bavit o lidech, jako jsou Vladimír Šmicer, Rudolf Řepka, nebo Antonín Barák starší, tak říkáme ano, skvěle. Ať se do fotbalu zapojí zpět. Ovšem nedovedeme si představit, jak by tito lidé mohli zodpovědně pomoci všem čtrnácti krajům a osmasedmdesáti okresům. Druhá věc pak je, že ti někteří další lidé v pozadí, kteří se za (F)evoluci momentálně schovávají a kritizují řadu současných činovníků, mají ve skutečnosti možná ještě horší osobní charakter,“ podotýká Limon.

Ať už ale volební bitva dopadne jakkoliv, priorita je podle vedení klubu úplně někde jinde. „Nejdůležitější momentálně je, abychom se společnými silami pokusili zajistit restart nejen fotbalových soutěží, ale sportování jako celku. A to co nejrychleji,“ dodává Marek Limon.