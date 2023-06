Neuvěřitelný výsledek se zrodil ve víkendovém kole 28. kole I. A třídy. V druhé nejvyšší krajské soutěži na svém trávníku fotbalisté Votic deklasovali soupeře z vlašimské rezervy 15:0! Slovy: Patnáct nula! Zatímco na jedné straně se slavila jistota záchrany a možnost dalšího posunu tabulkou, tak na té druhé se řeší další budoucnost a smysl B týmu druholigové Vlašimi…

Ve Voticích se o víkendu spustila gólová lavina. Domácí hráči deklasovali vlašimské béčko 15:0! | Foto: archiv klubu

Už po dvaceti minutách vedli domácí pětibrankovým rozdílem, do šaten se šlo za stavu 8:0 a "deset" to bylo za 66 minut hry…

"Podívali jsme se na soupisku, jestli nemají někoho z áčka, ale neměli. Chtěli jsme vyhrát, ale že takhle… samotnému se mi to těžko hodnotí, nikdy jsem nic podobného nezažil. Jednou jsme dostali na Spartaku Příbram 8:0, ale to bylo jiné, tam nás i místní chválili, že jsme hráli dobře, jen měli smůlu, že do čeho domácí kopli, to nám tam spadlo. Teď to bylo na jednu bránu a otázkou jen to, kolik dáme celkově gólů," přiznal votický kouč Marek Štork.

Ten mohl brzy prostřídat víc hráčů, do hry zapojil i sám sebe. Čtyři góly si připsal Tomáš Kramný, o jeden méně Milan Matoušek, dvakrát se prosadil Jakub Šlejmar a po jednom gólu dali Martin Sládek, Tomáš Říha, Marek Slunečko, Marek Radačovský, Michal Budil a z penalty také brankář Jan Tůma. Ze základní jedenáctky se střelecky prosadilo hned osm hráčů.

"Poslali jsme na hřiště kluky z dorostu, ale ani tak se to nezastavilo. Upřímně, soupeře mi bylo líto. Dozvěděli jsme se, že čtyři kluci ze základu přijedli rovnou z dorosteneckého zápasu. Nechtěl jsem říkat klukům, ať poleví a nechal jsem je hrát. Bylo to až kruté. Paradoxně to ani diváky nebavilo, říkali, že je lepší, když hrajeme 4:3 a je drama až do konce," uznal Štork.

Votice si před dvěma týdny daly jasný cíl - porazit mělnickou Pšovku i béčko Vlašimi. Oboje se povedlo. "Jsme spokojení. Mělo by padat z A tříd snad sedm týmů, tak jsme rádi, že se to povedlo a můžeme bojovat o hezké umístění, třeba i o deváté místo," dodal trenér Votic.

Na straně poražených se pochopitelně jen těžko hledala slova. "Těžko se o tom mluví, nikdy jsem něco takového v kariéře nezažil," přiznal trenér Vlašimi B Miroslav Kopecký."Kluci rezignovali, není to tam…dostáváme góly ze stejných chyb, jeden jako druhý. Chybí nám zkušení hráči. Máme úzký kádr, nemohu pracovat s jedenácti lidmi, když nepočítám druhého brankáře, tréninkový proces není, takhle nejde hrát I. A třída. Sami bez hráčů z áčka jsme udělali dva body za remízy jenom, zbytek jsme uhráli díky nim," pokračoval v hodnocení neradostné situace.

Co s tím dál? Po sezoně budou mít ve Vlašimi o čem přemýšlet. "Bohužel to tak je. Padáme dolů, budeme řešit existenční věci, jestli béčko vůbec bude. Lepilo se to dorostem, kluci měli od deseti svůj zápas a pak jeli na náš, u mě hráli také devadesát minut, nemohu chtít, aby to na nich stálo. Je to špatné, smutné… Potřebujeme sezonu dohrát a vedení se pak musí zamyslet, jak dál. Sezona se s dvanácti lidmi hrát nedá," dodal Miroslav Kopecký.