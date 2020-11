Jak zatím hodnotíte průběh sezony?

Z osmi odehraných zápasů jsme získali deset bodů, což není úplně špatný výsledek. Na druhou stranu, vzhledem k průběhu utkání jsme mohli získat o tři až pět bodů více.

Podle čeho tak soudíte?

V některých zápasech jsme byli i lepším týmem, ale vyšli jsme z nich bodově naprázdno. Například poslední utkání v Rejšicích bylo hodně frustrující. V poločase jsme prohrávali 0:4, i když na šance to bylo velmi vyrovnané. Ve druhém poločase se nám podařilo snížit na 2:4, ale vyrovnat jsme už nedokázali.

Jste tedy spokojený s průběhem ročníku?

V zásadě spokojený jsem. Jsme na osmém místě v tabulce. Na druhou stranu, spodek tabulky se velmi vyrovnal, takže k padáku není daleko.

Trápila vás během podzimu marodka?

Je škoda, že se nám ve čtvrtém kole zranil Marek Vašírovský. Martin Jíša nehrál nějaké zápasy, protože se mu narodilo miminko. Tyto absence se na naší hře projevovaly. V posledních zápasech nemohl nastoupit vinou zranění Pavel Srb. Myslím si, že v tabulce jsme tam, kde asi máme být.

Vámi zmíněné body vám dost chybí, že?

Ano, kdybychom měli zhruba o tři body více, byl bych maximálně spokojený. Začátek byl dobrý, nějaké body jsme nabrali, ale pak přišly těžké zápasy. V utkáních s Poděbrady a Hlízovem jsme tahali za kratší konec. Jsou to týmy, které zaslouženě atakují čelní příčky a budou se ucházet o postup do krajského přeboru. Jeden zápas byl z mého pohledu tragédie.

Který myslíte?

Zápas v Zárybech nám nevyšel výsledkově, ale hlavně ani herně. Nedokázali jsme si vypracovat více šance, neudrželi jsme vedení 1:0 a nakonec jsme prohráli 1:2.

Herní pauza vám vzhledem ke zraněním přišla vhod?

Pokud to vezmu po této stránce, tak ano. Je dobře, že se zranění kluci ze základní sestavy mohou zotavit. Pokud bych si měl vybrat mezi koronavirovou pauzou a pokračováním v soutěži i se zraněnými hráči, tak bych si jednoznačně vybral pokračování. Nedokážu si představit, jak bude vypadat jarní část, kdy budeme dohrávat podzimní zápasy. Na této amatérské úrovni hrát i ve středu bude problematické. Kluci chodí do zaměstnání a jezdit po kraji bude problém. Domů z práce chodí ve čtyři v pět, netuším, jak budeme lepit sestavu zejména na venkovní zápasy.

Dalším problémem je absence tréninku, že?

V současné době nemáme možnost trénovat, k tréninkům se dostaneme někdy v lednu nebo únoru. Je otázka, jestli někteří kluci budou mít náladu ve fotbale pokračovat po takto dlouhé pauze. Z nastalé situace vůbec šťastný nejsem. Jaro jsme neodehráli, teď znovu stojíme, je to hodně demotivující k další činnosti.

Jaký systém dohrání soutěže by byl podle vás nejlepší?

Babo, raď, no (smích). Pokud by to situace dovolila, tak bych se nebránil protažení soutěže do léta. Nebo naopak začít dřív, kluci jsou v zimě schopní odehrát zápas na umělém povrchu. Umělky jsou ale otázka financí, každý zápas na nich stojí zhruba tři tisíce korun.

Nebyl by to pro některé kluby finanční problém?

Je otázka, jak by se k tomu postavily kluby i sponzoři. Sehnat nějaké peníze pro fotbal bude zase těžší než v minulosti. Lepší by bylo možná protáhnout soutěž do léta. S těmi vloženými středami bych byl hodně opatrný, maximálně ve druhé polovině jara. Například začít na konci února, o dva týdny dřív, čímž by zbývalo pět zápasů. Takže v posledních pěti týdnech soutěže vložit hrací středy. Viděl bych to na nějakou kombinaci těchto možností. My se například těžko dostaneme do Mnichova Hradiště ve středu na druhou hodinu.

To by si hráči museli vzít v práci dovolenou, že?

Jsou to amatérští fotbalisté, kteří mají zaměstnání, těžko by si brali všichni dovolenou. Pokud by to byl jeden zápas, tak by to asi nějak šlo, ale bavíme se o daleko více utkáních. Navíc vím, jak se kluci někdy scházejí na přátelská utkání, jsem rád, že dáme sestavu dohromady.