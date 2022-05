Fotbalové Nespek se v rámci 23. kola krajského přeboru představili v domácím prostředí, hostili Hřebeč. Vstup do utkání domácí vyšel podle představ. „Zvládli jsme úvod zápasu, podařilo se nám během dvou minut vstřelit dvě branky, díky čemuž jsme se uklidnili,“ pochvaloval si trenér Jaroslav Tesař.

Jeho tým vedl už v deváté minutě 2:0 po brankách Miloslava Klauze. Domácí hráči pokračovali v aktivní hře, ale další příležitosti už v prvním poločase proměnit nedokázali.„Pak jsme měli další dvě tři možnosti z brejkových situací, které jsme dobře nevyřešili,“ řekl Tesař. Pět minut před koncem první části se prosadili také hosté. Kontaktní gól vstřelil Martin Servus. Těsný výsledek ovšem příliš dlouho neplatil. „Bylo strašně důležité, že se nám do půlky podařilo dát góla odskočili jsme na rozdíl dvou branek,“ vyzdvihl důležitost gólu Josefa Petličky.

Nespečtí ve druhém poločase kontrolovali hru, přidali ještě jednu branku a nakonec oslavili triumf 4:1. „Utkání jsme potřebovali vyhrát, všichni to věděli, nebylo to jednoduché po psychické stránce, nicméně i tak jsme to zvládli. Zaslouženě jsme získali tři body,“ zhodnotil zápas Tesař.Zápas kromě pěti branek nabídl další zajímavé momenty. Domácí fotbalisté měli k dispozici dva pokutové kopy a oba dokázali proměnit. „Obě penalty byly úplně stoprocentní. Na první šel Míla Klauz, protože byla na Pepu Petličku. Pak se situace obrátila, penalta byla na Klauze a šel ji kopat Petlička. Dodržujeme zásadu, že ten, kdo byl faulovaný, penaltu kopat nebude,“ objasnil kouř Tesař.

Hřebeč dohrávala zápas v deseti hráčích, protože v 63. Minutě viděl červenou kartu Dominik Hajný. „Díval se nahoru a nakopl hráče bez míče. Z mého pohledu to byla hodně zbytečná červená karta. Kdybychom takovou dostali my, tak bych hodně křičel,“ okomentoval okolnosti udělení červené karty domácí trenér.

Fotbalisté Poříčí nad Sázavou odcestovali k zápasu do Klíčan. Domácí se prosadili jako první, už ve čtvrté minutě skóroval Tomáš Krimlák. Srovnat dokázal Michael Azilinon. V samotném závěru prvního poločasu poslal Klíčany do vedení David Minha. Ve druhém poločase Posázavan zlepšil hru a dokázal vývoj zápasu otočit. V 54. minutě Lukáš Vaculík srovnal a dvacet minut před koncem svou druhou brankou v zápase rozhodl o výhře Poříčí Michael Azilinon.„Kluci dnes hráli opravdu dobře. I když nebyl začátek úplně dobrý, tak jsme podali kvalitní týmový výkon,“ poznamenal po zápase vedoucí Poříčí Karel Králíček.

Třetí zástupce okresu Benešov v krajském přeboru svůj zápas nezvládl. Rezervní tým Vlašimi se v domácím prostředí představil proti Komárovu. Za Vlašim se dokázal prosadit pouze Dominik Vlasák, který na začátku druhého poločasu snižoval na 1:2. Nikdo z jeho spoluhráčů se gólově nepřipojil, naopak Komárov vstřelil ještě dva góly a z Vlašimi si odvedl body za výhru 4:1.

Krajský přebor pokračuje následující víkend 24. kolem. V sobotu 7. května se Nespeky od 17 hodin představí v Poděbradech a ve stejný čas hostí Poříčí nad Sázavouv derby Vlašim B.