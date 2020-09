„Byl to náš nejhorší výkon v prozatímním průběhu sezony,“ posteskl si domácí trenér Jaroslav Tesař. „Potkali jsme se s kvalitním soupeřem, který měl naši hru dobře nastudovanou, ale my jsme hlavně v prvním poločase podali bojácný výkon. Chyběla nám větší agresivita a pouze jsme nakopávali,“ líčil nespecký kormidelník.

Jednou z příčin byla podle jeho názoru absence tří opor. Kapitána Buriana, tvůrce hry Kučaraby a zkušeného exligisty Petra Mikolandy. „Nechci se na to vymlouvat, ale bylo to znát. Jsou to naši klíčoví hráči, kteří dělají naši hru. Hlavně v rozehrávce jsme dělali chyby, ze kterých také pramenily oba dva inkasované góly,“ řekl Tesař.

Velim nakročila k výhře krátce před naplněním půlhodiny hry, kdy při přípravě postupného útoku chyboval brankáře Drážek, což následně potrestal první trefou Dudek.

„O poločasové přestávce jsme si něco řekli a ve druhém poločase to bylo znát, naše hra se zlepšila, vytvořili jsme si i šance na vyrovnání, které se nám ovšem nepodařilo proměnit,“ zalitoval kouč Nespek.

Deset minut před koncem místo vytouženého vyrovnání přišla další chyba v přechodové fázi, tentokrát ve středu hřiště, kterou posléze zužitkoval Jícha a přidal uklidňující druhý gól, který se ukázal být i rozhodující, ačkoliv Nespeky se ani v této složité situaci nevzdaly. „Za to patří všem hráčům velký dík,“ ocenil Tesař.

Odměnou byl pět minut před koncem snižující gól Iheanacha, ale na vyrovnání už nebylo dostatek času. „Soupeř v závěru za použití všech možných prostředků rozkouskoval hru, koncovku zkušeně dohrál a v kontextu celého zápasu dokráčel k zaslouženému vítězství,“ uznal sportovně Jaroslav Tesař.