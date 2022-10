První poločas mnoho zajímavých situací před brankami nenabídl. Oba kluby trefily tyč respektive břevno z velké vzdálenosti. Do kabiny šli fotbalisté za bezbrankového stavu. Pro zbytek zápasu udělaly Nespeky několik změn v sestavě. „Po střídání se naše hra zvedla. Podařilo se nám vstřelit první branku a dostali jsme se do vedení,” poznamenal Knížek.

Jeho tým začal bránit a soupeř postupně přebíral iniciativu. „Aktivní hra Tuchlovic vyústila v poslední standardní situaci. Po trestném kopu propadl balon, který soupeř dokázal protlačit do sítě,” okomentoval Knížek inkasovanou branku v první minutě nastavení.

V samotném závěru zápasu Nespeky inkasovaly a přišly o výhru. Místo tří bodů si do tabulky připsaly jen jeden. „Mrzí nás to, ale na druhou stranu si vezeme bod ze hřiště soupeře. Tabulka je, kromě několika týmů dole, velmi vyrovnaná a každý bod se hodí. Myslím, že remíza je spravedlivá a oba kluby mohou být spokojené, i když my teda méně,” shrnul Knížek.

Krajský přebor, 12. kolo

Tuchlovice – Nespeky 1:1 (0:0)

Branky: 90+1. Brnovják - 65. Klauz. Rozhodčí: Petýrek - Drábek, Stumpf. ŽK: 3:3.

Tuchlovice: Zelenka - Brnovják, Duchoň, Nosek, Kárnik, Cabejšek (75. Baratynskyy), Kubů, Tóth, Sedláček, Kedroň (72. Kraus), Jaroš (81. Bureš).

Nespeky: Drážek - Snischuk, Melichar, Braný, Klauz (68. Maršoun), Bredler, Nikrmajer, Turek (51. Rosenvald), Skalický (46. Burian), Kotek (56. Čaloun), Petlička.