Nespecký trenér nebyl však spokojený s útočnou činností svého celku.

„Naopak ve hře dopředu bych čekal od našeho mužstva víc. Kvalitní hráče na to máme, ale v zápase to bohužel neumíme prodat. Pokud se do šancí dostáváme, tak je to většinou ze standardních situací,“ konstatoval trenér Tesař.

Nejvýraznější šanci prvního poločasu měl domácí Michal Kučaba. Po rohovém kopu se propracoval k hlavičce, kterou tak tak vytáhl na brankové čáře Michal Folejter. Následně se nedokázal prosadit ani David Pešta, který po dobré akci Kučaby pálil nad. Do šance se dostali také hosté, Mikuláš Bícha nadílku svým spoluhráčům nedopřál, hlavičkoval nad branku. Rozhodující branku měl na hlavě Hronek, ale zakončení se mu nepodařilo podle představ.

Ani jeden z týmů se nedokázal prosadit, a tak sudí ukončil utkání za bezbrankového stavu. Oba kluby si do tabulky připsaly bod.

Fotbalisté Nespek dál zůstávají na sedmém místě, v dalším kole cestují k zápasu na půdu soupeře. V neděli 10. dubna se tým trenéra Tesaře představí v Lysé nad Labem. Výkop bude v 16:30. Kosoř bude hrát doma s Klíčany.

Nespeky Kosoř 0:0

Rozhodčí: Svoboda Mareš, Cílek. ŽK: 0:2. Diváci: 60.

Nespeky: Drážek Hronek, Braný, Burian (K), Klauz, Bredler, Pešta, Konopiský, Kučaba, Petlička, Maršoun (77. Hamajda).

Kosoř: Němčanský Brož, Růžička, Folejtar (90. Vodecký), Hrubý, Bícha, Slunéčko (82. Jurovčík), Stejskal, Janoušek, Černý (K), Bujnovský (76. Vampola).