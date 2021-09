Sváteční sobotní odpoledne prožili fotbaloví příznivci i samotní hráči v Nespekách. Za velké slávy se právě zde otevíralo nově zrekonstruované fotbalové hřiště. „Nebylo to pro nás úplně jednoduché, po roce a půl se u nás otevíralo hřiště. Hráli jsme na novém trávníku, kluci na něm absolvovali jen půlhodinový trénink,“ poznamenal kouč Jaroslav Tesař.

Jeho svěřenci vstoupili do zápasu nad očekávání dobře. Klauz už po třiceti vteřinách otevřel skóre, v sedmé minutě uspěl Petlička a ve třinácté minutě zakončoval přesně Konopiský. „Když se nám povede úvod zápasu, tak se hraje velmi dobře. Pak jsme sice inkasovali, ale i tak jsme kontrolovali hru,“ pravidel spokojeně Tesař. Ještě před koncem prvního poločasu přidali domácí další gól, svou druhou branku v zápase vstřelil Klauz. Nespeky vedly 4:1, ale ani tak nechtěly nic podcenit.

„Během přestávky jsem nabádal hráče, aby do druhého poločasu vstoupili tak, jako by skóre bylo 0:0. Kluci to zvládli, ve zbytku zápasu přidali ještě tři branky a vyhráli jsme 7:1,“ usmíval se trenér. V samotném závěru utkání se domácí tým rozhodl pro změnu brankáře. Místo Drážka šel do hřiště Židlík. „Židlík pravidelně chodí na tréninky, absolvuje je s námi. Myslím si, že si zasloužil nastoupit na pár minut do zápasu a zachytat si krajský přebor,“ okomentoval střídání kouč Tesař.

Nespeky dokázaly porazit Lysou nad Labem 7:1. Úvodní zápas na novém trávníku vyšel na výbornou, navíc byli fanoušci dost možná svědky historického momentu. „Myslím, že jsme tu hřiště otevřeli ve velkém stylu, více branek Nespeky snad nikdy v jednom zápase v krajském přeboru nedaly. Jsem moc rád, že nám zápas vyšel,“ dodal na závěr nespecký trenér Jaroslav Tesař.

Nespeky Lysá nad Labem 7:1 (4:1)

Branky: 1. a 41. Klauz, 7. z pen. a 76. Petlička, 13. Konopiský, 58. Iheanacho Fimbar, 84. Dobřanský 15. Kříž. Rozhodčí: Zuskin. ŽK: 1:2. Diváci: 130.

Nespeky: Drážek (85. Židlík) Laštovka (39. Pešta), Komárek, Hronek, Klauz, Bredler, Iheanacho Fimba (78. Hamajda), Dobřanský, Konopiský, Petlička, Maršoun.

Lysá nad Labem: Rathoský Kříž, Müller, Novák, Pokorný, Veselý, Zoubek (85. Růžička), Poborský, Hanke, Kříž, Ježek (46. Štěrba).