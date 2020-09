/FOTOGALERIE/ Chyby, chyby a zase chyby. Problém, který momentálně nejvíce sráží fotbalisty Nespek. „Bohužel je to pořád dokola, v zápasech jich děláme strašně moc,“ posteskl si trenér Jaroslav Tesař po zápase s Klíčany, který jeho svěřenci prohráli ve svém podzimním domácím azylu v Poříčí nad Sázavou 1:2.

Ze zápasu krajského přeboru Nespeky - Klíčany 1:2. | Foto: Sokol Nespeky/Luděk Rublič

Pro Nespeky se jednalo už o třetí porážku v řadě. A zapříčinily ji právě laciné hrubky v defenzivní činnosti. „Oba góly padly po našich hrubých individuálních chybách, naopak když už si šance vytvoříme my, tak je nedokážeme proměnit,“ smutnil Tesař, který rovněž přirovnal utkání k nedávnému střetnutí s Velimí. „Byl to velmi podobný zápas. Prospali jsme první poločas, kdy jsme hráli velmi zastrašeně. Pak se vše snažíme dohnat až ve druhé půli, kdy už mužstvo relativně nemá, co ztratit,“ popsal.