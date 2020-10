Domácí fotbalisté vstoupili do zápasu aktivně, prosadili se hned v desáté minutě. Brankáře Lukáše Vašáka prostřelil Jonáš Makovec. Hostující celkem ale dokázal bleskově vyrovnat. Už o necelou minutu později uspěl Václav Hašek.Diváci viděli ve zbytku poločasu atraktivní fotbal, několik šancí, ale gólem skončila už jen jedna. Krátce po půlhodině hry poslal domácí hráče do vedení Miloslav Klauz. Nespeky tak po prvním poločase vedly 2:1. „Myslím si, že jsme nehráli úplně špatně. Vytvořili jsme si velké množství šancí, které jsme ovšem bohužel nevyužili,“ smutnil po zápase domácí trenér Jaroslav Tesař.

NEPOVEDENÝ ZÁVĚR ZÁPASU

I tak to dlouhou dobu vypadalo, že domácí celek získá do tabulky tři body. Ještě tři minuty před koncem Nespeky držely příznivý stav. Pak ale svou druhou branku v zápase vstřelil Václav Hašek. Nespeky tak dvakrát prohospodařily vedení a utkání za nerozhodného stavu dospělo k penaltám. Ty vyhráli hosté 5:4 a získali druhý bod. „Ta prohra mrzí o to víc, že jsme v páté sérii měli mečbol. Kdyby Lukáš Maršoun tu penaltu proměnil, tak už ani hráč soupeře na penaltu jít nemusel. V šesté sérii hosté dali, my ne a prohráli jsme,“ řekl domácí trenér Tesař, který hráče na pokutové kopy určovat nemusel.

„Pořadí si zvolili sami. Já si myslím, že nemá cenu hráče nutit, aby šli na penaltu. Každý hráč by měl vědět, jestli je dostatečně mentálně zdatný na to, aby penaltu proměnil nebo ne,“ poznamenal domácí kouč k penaltovému rozstřelu.

Nespeky tak v konečném důsledku přišly o dva body. „Dvě minuty před koncem jsme měli tři body a nakonec máme jen jeden bod,“ povzdychl si Tesař.

Nespeky - Povltavská FA B 2:3 PK (2:1, 0:1 4:5 PK)

Branky: 10. Markovec, 31. Klauz 11., 88. Hašek. Rozhodčí: Remenec Zuskin, Šnýdr. ŽK: 1:3. Diváci: 47

Nespeky: Drážek - Večera, Hronek, Braný (K), Klauz (79. Varkoček), Bredler, Makovec, Pešta, Kučaba, Petlička, Maršoun. Náhradníci: Komárek, Varkoček, Konopiský, Kříž.

Povltavská FA B: Vašák - Hromádka (84. Artimovič),Nováček, Hašek, Tlustý (91. Petschl), Rochl, Třešňák (K), Tomanec, Nejedný, Obermajer, Nerad. Náhradníci: Neumann, Hajnal, Artimovič, Petschl.