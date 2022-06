Pozdní proměněná penalta Michaela Azilinona rozhodla o výhře fotbalistů Poříčí nad Sázavou 2:1 nad Komárovem. Pro tým trenéra Zdeňka Šroma se jedná o třetí vyhraný zápas v řadě. Rezerva Vlašimi konečně dokázala rozvlnit síť v soupeřově brance. 227 minut dlouhé čekání na gól ukončil ve Lhotě Jan Fialka. Vlašimští v zápase dvakrát dotahovali skóre, a tak vybojovali bod za remízu 2:2.

V I. A třídě dokázaly Votice bodovat po čtvrté v řadě. Tentokrát v Mníšku pod Brdy vyhrály 4:0. Ve výborných výkonech pokračuje Tomáš Kramný. Do sítě Mníšku se trefil dvakrát a celkově z posledních třech zápasů má na svém kontě pět branek.

Mezinárodní turnaj Pragacup bude s rekordní účastí osmačtyřiceti týmů

Divišov se představil v Pěčících a jeho trenér se v hodnocení utkání pozastavil nad výkonem rozhodčích. „V zápase byly dva momenty, které jej významně ovlivnily. První byl náš druhý inkasovaný gól. Náš brankář dostal žlutou kartu, zakopl míč, což je v zápise. Po udělení žluté karty si zatleskal a řekl „kluci, jdeme do toho“. Na to konto mu pan rozhodčí udělil druhou žlutou a červenou kartu. Aby rozhodčí takhle výrazně ovlivnili zápas, tak ta situace musí být úplně jednoznačná. A tato z mého pohledu rozhodně nebyla,“ sdělil trenér Miroslav Kopecký a pokračoval: „Pak jsem do branky musel za vyloučeného brankáře já. Soupeř měl penaltu, která podle mého rozhodně nebyla. Hráč ve skluzu si přihrál rukou, náš hráč byl před ním a dokonce ho fauloval on. Tyto momenty rozhodly o tom, jak bude zápas vypadat,“ sdělil Kopecký.

V I.B třídě branky Davida Krále a Jiřího Zimy nestačily na lepší výsledek Teplýšovic v Suchdolu. Tým trenéra Romana Sedlaříka svému soupeři podlehl 2:5. Fotbalistům Miřetic dva vstřelené góly na body také nestačily. Po bezbrankovém prvním poločase se Říčany dostaly do vedení, za hosty srovnal Karel Čáp. Následně domácí dvěma góly za tři minuty rozhodly o své výhře. Miřetický František Rybařík snížil a konečný výsledek stanovil svou druhou brankou v zápase Martin Sus. Miřetice prohrály 2:4.

Zápas Olbramovic s Jílovém mnoho fotbalové krásy nenabídl. 75 fanoušků dlouhou dobu čekalo na úvodní branku. Bezbrankovou remízu odmítl Petr Čmelík z Jílového, který prostřelil brankáře Denise Dvořáka v 88. minutě. Na pozdní inkasovanou branku nedokázaly Olbramovice odpovědět a padly nejtěsnějším možným rozdílem.

Kondrac se představila v Uhlířských Janovicích. Tým z okresu Benešov hrál celý druhý poločas proti oslabenému soupeři. Antonín Beneš z Janovic dostal červenou kartu za kopnutí do soupeře. Kondrac si vypracoval v 64. minutě vedení 3:1 díky brankám Kašpara, Votýpka a Floriána. Slibný náskok hosté neudrželi. Nejprve snížil v 66. minutě Marek. Vyrovnáno bylo v 79. minutě, kdy se trefil Jelínek. O minutu později už domácí měli náskok, obrat ve skóre dokonal Jaroslav Kopp.