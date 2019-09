Hrdinové fotbalového víkendu? Fotbalisté Vlašimi. Přesně řečeno béčka Vlašimi. Nováček krajského přeboru totiž předvedl v úvodním kole soutěže neuvěřitelný obrat ve Hřebči na Kladensku.

Ondřej Cettl (ve žlutém) byl u rozhodujícího okamžiku s Doubravkou. | Foto: Jiří Kondelík

Domácí začali suverénně, za osm minut vedli 3:0! Válec odbrzdila posila z Libušína Obradovič, a když v osmé minutě dali Dolejš a Novák dva slepené fíky, vypadalo to, že Vlašim přijela na výlet. Jenže děly se věci. Do hry hosty dostala proměněná penalta kapitánem Ondřejem Cettlem a nakonec stejný hráč v páté minutě nastavení nechal domácí vypít pelyňkový nápoj do dna – 3:4!