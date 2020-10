Z pohledu hostů stála v celém průběhu utkání za zmínku prakticky jen šance. Konkrétně ta ze 40. minuty utkání, kdy si na Ratajův nákop naběhl Davídek, následně si poradil s domácím stoperem a centrem oslovil Prchlíka, jemuž ovšem k úspěšnému zakončení scházelo několik centimetrů.

Jinak se hrálo podle domácích not. „Votičtí měli více ze hry. O remízu jsme se strachovali až do konce, kdy se domácí přeci jen dostali do dvou gólových hlaviček. Obě však mířily jen těsně vedle naší levé tyčky. Proto jsme také utkání dovedli do penaltového rozstřelu,“ líčil sedlecký forvard Michal Davídek.

V něm pak zazářil hostující brankář František Nerad. Ten chytil tři úvodní penalty domácích, což v součtu s jistými zásahy trojice Prchlík, Hájek a Tomáš Pištěk znamenalo zisk druhého bodu v nejkratším možném čase.

„Při vší úctě k našim úspěšným střelcům, tohle byla one man show Fandy Nerada,“ ocenil výkon muže mezi tyčemi Davídek.