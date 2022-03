V probíhající sezoně proti sobě oba kluby už nastoupily. V předposledním podzimním kole zamířili fotbalisté Votic do Doks, kde prohráli poměrem 0:2. O obě domácí branky se postaral Aleš Nesládek. Pokud tento pětadvacetiletý hráč nastoupí za Doksy, budou si muset na něho votičtí hráči fotbalisté dávat velký pozor. Během podzimu vstřelil úctyhodných 19 branek, což z něho dělá druhého nejlepšího střelce soutěže, pouze Miroslav Slepička vstřelil více gólů – 21.

Ve vzpomínaném zápase měly Votice problémy s kádrem, podle zápisu o utkání byli na střídačce připraveni pouze dva hráči ke střídání. „Během zimní přestávky se nám podařilo doléčit zraněné hráče. Pokud se nic mimořádného nestane, budeme na začátku jarní části kompletní,“ poznamenal votický Marek Štork.

Vzhledem k výsledku prvního zápasu, mají v odvetě zástupci benešovského okresu soupeři co vracet. „Doufám, že si formu z přípravných zápasů přeneseme do soutěže a Doksy potrápíme. Je to tým z horní části tabulky, kde se chceme pohybovat také. Půjdeme za vítězstvím,“ dodal odhodlaně Štork.

Votický trenér Štork: V tabulce soutěže chceme být do pátého místa