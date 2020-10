Čím si současné rozpoložení týmu vysvětlujete?

Zkušenostmi, které nám chybí. Z obrany nám vypadl Burian, který dirigoval a řídil obranu. Pokud s námi jde na zápas Petr Mikolanda, který má také něco odkopáno, tak se dá říct, že ty zápasy jsou lepší. Petr trénuje v Horkách a zápasy se mu kryjí, takže nemůže na každý náš mač. Současná naše obrana potřebuje, aby ji vedl někdo zkušenější. Momentálně takového hráče, který by s ostatními mluvil, bohužel nemáme.

Plánujete ho přivést?

Budeme muset někde sehnat posilu. Takhle to hrát nejde. Za prvních sedm zápasů máme nastříleno více branek než za celou minulou podzimní část. Gólů jsme zatím dostali více než za celou sezonu předtím. Obdržené branky jsou velký problém, ale ono je to jedno s druhým.

Co vás trápí dále?

Například v Poděbradech jsme prohráli na penalty. V zápase jsme třikrát vedli. V osmé sérii penalt jsme měli mečbol, ale neproměnili jsme ho. Pak vyhrál soupeř. Myslím si, že to mají kluci v hlavách. Konce zápasů úplně nezvládáme. V Tuchlovicích jsme vedli tři-nula a měli jsme další velké šance, krásné situace, které jsme měli proměnit v góly. Branku jsme nedali, pak jsme inkasovali a začali jsme hrát špatně. Rychle jsme dostali druhý a vedli jsme jen o gól. Pak to bylo dvacet minut trápení, nehráli jsme náš fotbal. Sebevědomí bylo rázem pryč a tohle se opakovalo i v posledním zápase. Michal Kučaba i Josef Petlička šli sami na branku, ale neproměnili. Kluci si šance vytvoří, ale neumí je proměnit. Hráči možná sami cítí, že za předvedenou hru bychom si zasloužili, případně měli mít více bodů. Ty body jsou potřeba.

Nespeky jsou v tabulce desáté. Podle vás postavení neodpovídá hře?

Ano, myslím si, že desáté místo neodpovídá tomu, co jsme v dosavadním průběhu sezony předvedli. Bodů máme daleko méně, než bychom měli mít. Jen čtyři jsme ztratili tím, že soupeři krátce před koncem zápasu vyrovnali. Poděbrady srovnaly v 85. a Povltavští v 88. minutě. V každém z těchto zápasů jsme ztratili dva. Kdybychom je měli, tak jsme pátí nebo šestí. Z tohoto místa by se hrálo lépe.

Tlak na hráče by nebyl tak velký, že?

Oni moc dobře vědí, že situace není dobrá. Mančaftů okolo nás je hodně, stačí jedna prohra a okamžitě jsme třetí od konce. Máme kvalitní tým, vytváříme si hodně střeleckých příležitostí. Ze začátku sezony jsme je zvládali proměňovat. Teď, v kritických chvílích, nám to nejde.

Problém je tedy v hlavách hráčů?

Myslím si, že ano. Blíží se konec zápasu a začínají přemítat nad tím, abychom nedostali zase gól a neztratili body, na které se kluci celý zápas nadřeli. To není ale všechno, co hráče trápí.

Povídejte.

Ve třech divizích je snad patnáct středočeských klubů a z toho jich je šest nebo sedm na sestupových pozicích. Může se stát, že všechny tyto týmy ze středních Čech sestoupí. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby všechny kluby z tohoto kraje byly v jedné skupině. Mohlo by se stát, že by spadly tři kluby a ne teoreticky deset. Může se stát, že by kluby z některých krajů vůbec nesestupovaly. Přitom by se to dalo vyřešit tak, že by byly v jedné skupině, navíc by to k sobě měly blíže. Pokud hráči nejsou dostatečně vyspělí, mohou nad těmito věcmi přemýšlet, což se pak odráží v jejich výkonech na hrací ploše. Ze strachu o výsledek pak dělají chyby.