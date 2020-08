Místo Vysoké by měl hráč s dynamitem v noze znepříjemňovat život soupeřům Zbuzan. Za klub z Prahy-západ nebude oživovat jméno rodu v ČFL, góly plánuje střílet za rezervu v okresním přeboru.

„Jdu za svými známými, hrát budu za béčko. Zatím jsme dohodnutí na podzimu,“ potvrdil šestadvacetiletý bombarďák novinu, která rozhodně neudělala radost oddílu z brány Kokořínska.

Poté, co Vysoké pomohl svými trefami k návratu do kraje, patřil vždy mezi největší hrozby mělnicko-boleslavské skupiny. V zatím poslední kompletně odehrané sezoně byl s 32 góly bezkonkurenčně nejlepším střelcem soutěže a neubral ani během loňského podzimu, to zavěsil šestnáctkrát.

„Na devětadevadesát procent odejde. Samozřejmě, že bude chybět,“ smiřují se ve Vysoké s citelnou ztrátou slovy předsedy klubu a manažera A-mužstva Václava Řízka. „Rozhodl se u nás zatím nepokračovat. Chtěl asi změnu. Přispěl k tomu nejspíš i koronavir, kvůli kterému jsme se všichni méně viděli. Nedá se nic dělat, takový už je fotbalový život,“ dodal Řízek.

Převezme pomyslnou štafetu Gabčo starší?

