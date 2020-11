Na jaře v inovovaném kabátě! Votice představily fanouškům nové dresy

Fotbalové soutěže od třetí ligy níže jsou na základě rozhodnutí FAČR s jistotou pozastaveny minimálně do konce letošního kalendářního roku. To ale neznamená, že by jednotlivé kluby ulehly předčasně k zimnímu spánku. Třeba ve Voticích vedení představilo zbrusu nové dresy.

Votice představily nové dresy. | Foto: SK Votice

Modrá je dobrá! Tak tímto heslem, které se objevuje ve známém hitu skupiny frontmana Ondřeje Hejmy, se řídí ve Voticích. Aby ne, spolu s červenou se jedná o jednu z klubových barev. Logicky se tak hraje dominantní roli i na jedné ze sad dresů. Asistent FK Libež David Kněžík: Pokud doplníme kádr, budeme se ucházet o postup Přečíst článek › A právě ta prošla inovací, kterou se vedení klubu rozhodlo v nedávné době odtajnit svým fanouškům. „Teď ještě nikdo nedokáže říct, kdy se opět začne hrát, ale jistě vyběhneme v nových dresech,“ uvedl při představování nových kompletů klub na svém webu. Fanoušci tak mají o důvod více těšit se na případné jarní pokračování I. A třídy skupiny A, v jejíž tabulce se Votice zatím drží na pěkné čtvrté příčce.

