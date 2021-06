Co je podle vás špatně v českém fotbale?

Příliš lpíme na výsledcích, což bych řekl, že je problém celé společnosti a nejen fotbalu. Hodně jsme se přeorientovali na výsledek místo toho, abychom zachovali ve fotbale radost ze hry. Začali jsme se honit za góly, výsledky a body a za tím, v jaké soutěži se nacházíme.

Přestává být tedy fotbal hrou?

To určitě ne. Myslím tím, že se ve všech úrovních i kategoriích fotbalu ta základní radost ze hry. Právě radost mi ve fotbale nejvíce chybí.

Hovořil jste také o výsledcích, ale ty jsou ve fotbalovém světě důležité vzhledem k sestupům a postupům…

To já nerozporuji, kvůli výhrám a výsledkům fotbal také hrajeme. Zdá se mi, že většina lidí, která ve fotbale působí, tak berou výsledky jako to nejzásadnější. Důležitější je hrát nahoře v tabulce a nesestoupit místo toho, abychom se zabývali tím, jestli to baví nás a diváky. Zda fanoušci chodí na zápasy, ve kterých hrají hráči, které rádi sledují.

Týká se to všech fotbalových klubů?

Těch z nejnižších soutěží asi úplně ne, tam hrají lidé, kteří se fotbalem chtějí vyloženě bavit. Myslím si, že se to týká soutěží od okresního přeboru výš.

Jak by se tento problém dal vyřešit?

Na to je obtížná odpověď. Pokud budu mluvit o našem klubu, tak preferujeme to, abychom v týmu měli místní hráče, kteří mají vztah ke klubu, regionu a chtějí pro klub udělat i něco navíc. Hlavně ale nelpíme na tom, kterou soutěž hrajeme. V tomto ohledu nás ani nesvazuje žádný sponzor, který by určoval, kde máme hrát.

Mohla by koronavirová pandemie nějakým způsobem ovlivnit vztah lidí k fotbalu?

Řekl bych, že určitě, ale nemám to nějak vyloženě ověřené. Teď už prakticky žádný rok nebude zaručené, že se soutěže dohrají. Ochota investovat prostředky na to, abych byl v tabulce druhý nebo třetí, bude menší. Myslím si, že být úspěšný za každou cenu ustoupí do pozadí. U fotbalu zůstanou ti, kteří navzdory tomu, že se dva roky hrálo sporadicky, najdou potřebnou motivaci.U nich se projeví chuť dělat fotbal pořád. Pokud někdo s fotbalem skončí, tak ho možná hrál už jen díky určitě setrvačnosti.

Povede to ke zrušení některých klubů?

Hráči se vytřídí a může to znamenat i konec pro některé kluby. Na druhou stranu se tímto fotbalové prostředí poněkud očistí.

Fotbal čeká volba předsedy, který z kandidátů je vám sympatičtější?

Určitě Petr Fousek. Jako klub jsme podporovali Vladimíra Šmicera a kandidáty, kteří vyplynuli z hnutí F-evoluce. Myslím si, že je extrémně důležité, kdo bude zvolen za předsedu i do výkonného výboru. Je to velký signál směrem k regionálním klubům, že existuje vůle něco udělat s problémy, které v českém fotbale jsou.

Co jste říkal na to, že Vladimír Šmicer zrušil kandidaturu?

Úplně mě to nepřekvapilo. Čekám, že ještě před samotnou valnou hromadou dojde k výraznému zredukování kandidátní listiny. Do jisté míry je to politika, čemuž rozumím.

Které názory Petra Fouska jsou vám nejbližší?

Řekl bych, že má odbornou způsobilost pro tento post. Z jeho programového prohlášení je pro nás důležité, že chce se současnou strukturou něco dělat. Chce, aby lidé, kteří jsou spojení s kauzou pana Berbra, nebyli ve vedení českého fotbalu.

U Karla Poborského vám vadí, že nechce personální změny?

Kromě toho, že nechce personální změny, také netransparentnost. Nezveřejnil subjekty, které jej nominovali na kandidaturu. Jeho povinnost to sice není, ale vypovídá to o tom, jakým směrem by se FAČR pod jeho vedením mohla ubírat. Pan Malík oznámil, že po kauze Berbr nechal udělat audit. My jsme neviděli žádné výsledky, ani nevíme, jestli proběhl. Obávám se, že by to bylo stejné. Netransparentnost by byla podle mého zachovaná.

Jednou z klíčových otázek je práce s mládeží. Mělo by se tedy pracovat lépe?

Otázkou je, jak lépe? Nevím, jak se s mládeží pracuje s mládeží jinde, ale například u nás s dětmi pracovat umíme. Problém je v tom, že ke stávajícím trenérům neumíme získat další kolegy, kteří by aktivně chtěli trénovat. Nemám obavy z toho, že bychom neměli erudované trenéry, ale problém je v tom, že neumíme získat lidi, kteří by se starali o týmy a budou například jezdit i na školení. Toto je věc, která hodně ovlivňuje práci s mládeží.

Znamená to tedy, že pro lidi není fotbalové prostředí atraktivní?

Může to tak být, ale v regionálních menších týmech to o tom asi není. V současné době mají lidé celou řadu aktivit, kterým dávají přednost. Image českého fotbalu není ideální, to je pravda, ale spíš lidé dávají přednost soukromým aktivitám.