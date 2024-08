Nespeky se musely v létě vypořádat s několika odchody i příchody. Jejich dres už nebude oblékat například Ondřej Hamada, který přijal nabídku pražské Dukly dělat kondičního kouče u dorostu. Hudech a Sniščuk chtěli dál hrát divizi, tak zamířili do Kosmonos či Újezdu. Se Sokolem se loučí také gólman Pettík, který si hledá nové angažmá. Jeho místo by měl zaujmout Pavel Šimáček.

Do Nespek na naopak přichází Vincent Peroutka, který už sice uvažoval o konci kariéry, nicméně se rozhodl ještě pomoc poté, co účastník krajského přeboru bude na podzim postrádat Jakuba Melichara, jenž bude muset na operaci s tříslem. „Po dobu jeho rekonvalescence nám přislíbil pomoc, za což jsem mu vděčný,“ řekl předseda Petr Králíček.

Dalším novicem je Petr Síkora, z hostování na jihu Čech se vrátil Theodor Máca, pak ještě Vrkoslav z benešovské Úročnice. „Chce u nás chytit šanci za pačesy. Už tady jednou trénoval,“ uvedl první muž Nespek. Na cestě do týmu jsou ještě jeden křídelní a jeden středový hráč, jejichž jména si vedení klubu nechalo pro sebe, avšak do konce týdne by mělo být hotovo. „Žádná tragédie to není. Pokud se nám povede přivést ještě dva hráče, tak si myslím, že to bude zajímavé,“ dodal Králíček.

Nespeky po pádu z divize myslí v krajském přeboru na přední umístění. Rády by chtěly být v horní polovině a zároveň zůstat v kontaktu s týmy, jež pomýšlí na postup. „Ambice máme nejvyšší, nicméně musíme být při zemi. Soutěž jsem rok neviděl, i když na některých zápasech jsem byl. Uvidíme, jak zúročíme rok v divizi. Půlka kádru nám zůstala a hráči nějaké návyk mají. Byl bych spokojený, kdybychom skončili do pátého místa se ztrátou čtyř, pěti bodů na čelo,“ uzavřel předseda Nespek. Jejich úvodní vystoupení v krajském přeboru je naplánováno na neděli v 17 hodin v Čáslavi.