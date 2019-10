Od úvodního hvizdu byli miřetičtí aktivnějším týmem. Domácí obraně zatápěl především hostující Rybařík, který se dobrým pohybem dostával na dostřel soupeřovy brány. Bohužel jeho pokusy končily buď v rukavicích Kučery nebo mířily mimo bránu. Nejblíže gólu byl pak Brýl, jeho tvrdá střela ale pouze orazítkovala břevno. Domácí si vytvořili dvě šance, ani jednu však neproměnili. Poločas tak skončil bez gólu.

Do druhého poločasu vstoupili hosté hororově, když již po chvíli inkasovali po svém vlastním autovém vhazování. A tak začalo dobývání soupeřovy brány, které s sebou přineslo řadu šancí. V 60. minutě navíc získaly Miřetice početní převahu po Moravcově vyloučení. Po deseti minutách přesilovky se hosté dočkali vyrovnání, když neúspěšnou střelu Brýla dorážel ve skluzu do sítě Rybařík. V závěru utkání vrcholila převaha hostů, ale ke kýženému gólu to nevedlo. Rybaříkova hlavička skončila na tyči a s Moudrého střelou si brankář Kučera poradil. Domácí naopak zahrozili z brejků, při kterých jednou miřetické zachránila branková konstrukce a podruhé gólman Fialka. Se závěrečným hvizdem rozhodčího bylo skóre stále nerozhodné a o výsledku musel rozhodnout penaltový rozstřel. Miřetičtí hned navázali na černou sérii penalt a první tři exekutoři se mýlili. Pak ale vše vzal do svých rukou brankář Fialka. Sám penaltu proměnil, tři soupeřovy zneškodnil a tím zajistil Miřeticím bod.

„V prvním poločase jsme mohli utkání rozhodnout. Domácí jsme k ničemu nepustili, ale naše šance jsme nedokázali proměnit. Ve druhém poločase jsme z první střely dostali branku a do konce utkání jsme dokázali pouze vyrovnat. Opět jsme neproměnili šance, nebo nám nebyly branky uznány. Na druhé straně nás několikrát podržel Fialka při protiútocích soupeře. V penaltovém rozstřelu jsme první tři pokusy neproměnili, ale skvěle chytající i kopající Fialka zařídil, že jsme další bod získali nakonec my,“ hodnotil utkání miřetický trenér Petr Naňák.

Zvole – Miřetice 1:2 pk (0:0)

Branky: 47. Šíma – 70. Rybařík. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 2:4. ČK: 61. Moravec (Z). Diváci: 61. Miřetice: Fialka – Blažek, K. Čáp, P. Čáp, Přitasil – Turek (61. Jantač), Moudrý, Kabát, Brýl – Jenšík, Rybařík.

DAVID TUREK