V bojovném utkání si sice dokázaly vytvořit víc brankových příležitostí, ale žádnou nedokázaly proměnit. Na druhé straně domácí podržel brankář Fialka, a tak utkání po bezbrankové remíze pokračovalo penaltovým rozstřelem. V něm Miřetičtí už počtvrté v sezóně selhali.

Do utkání nevstoupili domácí příliš dobře, když se na úvod dostali pod mírný tlak. Z toho se ale dokázali vymanit a přebrali otěže zápasu do svých rukou. Tomu přispělo i brzké zranění kunického Skály. Do první velké šance utkání se dostal domácí Klenot, ale dotekem navíc dal bránícím hráčům možnost střelu zblokovat. O chvíli později se tváří v tvář brankářovi ocitl Jenšík, ale jeho úmysl o přelobování brankář přečetl. Před poločasem domácí stupňovali tlak, ale gól to nepřineslo. Nebřenského hlavičku vytáhl brankář, Turkovu dělovku zblokoval obránce, do třetice mířil Moudrý ze slibné pozice nad branku.

Ve druhém dějství, hlavně v úvodu, působili domácí dosti rozpačitě. Díky vysokému presinku začali být hosté více na míči a domácí měli značné problémy s rozehrávkou. Navzdory tomu si domácí vypracovali obrovskou šanci, když Lalouček přichystal míč Blažkovi, ten bohužel pro domácí mířil pouze do boční sítě. Na druhé straně podržel svůj tým fantastickým zákrokem Fialka. V závěru se hosté dostali díky hrubé chybě domácích do rychlého brejku dva na jednoho, nepřesnou finální přihrávkou se ale připravili o výhru.

Po bezbrankovém výsledku se pokračovalo penaltovým rozstřelem. V něm miřetičtí prodloužili penaltovou mizérii, když rozstřel opět nezvládli.

Miřetice – Kunice 0:1 pk

Rozhodčí: Obrajtr. Diváci: 60.

Miřetice: Fialka – Blažek, K. Čáp, Nebřenský, Přitasil – Brýl, Kabát, Moudrý, Turek (70. Jantač) – Jenšík, Klenot (55. Lalouček).

DAVID TUREK