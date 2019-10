V sedmém kole I. B třídy měly Miřetice na vlastním hřišti nakročeno k první výhře v sezóně, bohužel kvůli vlastním chybám v obraně i koncovce utkání ztratily v závěrečných minutách. O konečném výsledku musely rozhodnout penalty, které jen podtrhly miřetické rozpoložení. Čtyři střelci totiž neproměnili a Miřetice tak berou pouze bod.

Od začátku utkání byli domácí velice aktivní a od prvních minut se dostávali do vápna soupeře. Několik slibných závarů ale nedokázali využít. Po čtvrthodince hry už rozradostnil domácí fanoušky Brýl, který dokázal z levé strany prostřelit hostujícího Pokorného. Slibné vedení ale zhatila obrovská chyba na druhé straně hřiště, když si centr, který neměl žádného adresáta, uklidil do vlastní sítě domácí kapitán. Domácí chtěli vrátit vedení na svou stranu, bohužel žádnou z velkých možností do brány nedotlačili. Poločas tak skončil smírně 1:1.

Druhý poločas pokračoval ve stejné režii jako ten první. Domácí byli aktivnější, vyhrávali souboje a dostávali se na dostřel soupeřovy brány. Velký tlak ale stále nevedl ke gólu. A jak to tak bývá, přišel trest. Nedůsledně bráněné autové vhazování vedlo k obdrženému gólu – 1:2. Domácí to ale nezlomilo, naopak přidali na aktivitě. Hned po dvou minutách přišlo vyrovnání. Po standardní situaci si na balón naskočil Kabát a tvrdou hlavičkou zakončoval do břevna, k odraženému míči se dostal Turek a přesně našel skulinu v bránícím chumlu. O další dvě minuty později šli domácí po rohovém kopu do rychlého brejku, který skvěle vyřešili a díky gólu Jenšíka šli do vedení. Do konce utkání si domácí vytvořili ještě řadu šancí, ale potvrdit vítězství odmítli. Pár minut před koncem tak přišel další trest. Žákovská chyba při bránění rohového kopu znamenala ztrátu vedení. O výsledku nakonec rozhodl penaltový rozstřel, ve kterém domácí hráči čtyři neproměnili.

„Byl to zápas, ve kterém jsme na šance vyhráli snad 15:3. Bohužel se fotbal nehraje na šance, ale na góly. Nedokážeme proměnit velké šance a na druhé straně děláme žákovské chyby. Penalty, které jsme neproměnili čtyři, jen podtrhly naší situaci. Ze zápasu, který máme jasně vyhrát, máme jen bod,“ smutnil trenér domácích Petr Naňák.

Miřetice – Jílové 3:4 pk

Branky: 15. Brýl, 64. Turek, 66. Jenšík – 21. vlastní, 62. Jankele, 85. Hanuš. Rozhodčí: Říha. ŽK: 0:1. Diváci: 80.

Miřetice: Fialka – Blažek, K. Čáp, P. Čáp, Přitasil – Turek (65. Jantač), Moudrý, Kabát, Brýl – Jenšík, Herwig.

DAVID TUREK