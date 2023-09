Pohár Středočeského krajského fotbalového svazu zná prvního čtvrtfinalistu. Po roce se jim stali opět hráči Miřetic, kteří ve druhém kole doma přivítali Votice. Ačkoliv od začátku zápasu prohrávali gólem Kramného, tak dokázali skóre v poslední minutě otočit a po roce proklouzli mezi nejlepší osmičku.

Miřetice doma porazily dalšího soupeře. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Voticím patřil zejména začátek zápasu. Úvodních dvacet minut na malém hřišti v Miřeticích dominovali a vytěžili z toho krásnou branku Kramného, jehož parádní střela zapadla za záda Kispesty. Domácí se ale otřepali a postupně začali vyrovnávat hru. Do přestávky šli ale s mankem, které se jim podařilo smazat Herwigem až sedm minut po obrátce.

Miřetice využívaly menších rozměrů hřiště a díky dlouhým autům až do vápna si vytvářely spoustu šancí. Jedna z nich se následně ujala, když na konci základní hrací doby udeřil Zajíc a poslal domácí do čtvrtfinále.

„Votice na nás klasicky vletěly. Daly nám gól hned v osmé minutě krásnou střelou. Po dvaceti minutách jsme se ale dostali do hry, soupeři jsme se vyrovnali. Od té doby jsme byli lepší, vytvářeli jsme si šance. Votice od té chvíle neměly vůbec nic. Náš gólman neměl zákrok za celý zápas. Co dostal, tak mu míč proplachtil, pak už na něj nevystřelili. My jsme měli festival zahozených šancí – tyč, dvě břevna – naštěstí jsme zápas urvali na konci díky autu,“ řekl trenér Miřetic David Turek.

„Zápas byl od začátku do dvacáté minuty v naší režii a proto jsme vsítili gól. Následně jsme přestali hrát svou kombinační hru a soupeř toho začal využívat, kdy svou sílu ukázal v dlouhých autech a v dosti velkém počtu rohů. V druhé půli jsme vystřídali, aby měli hráči širšího kádru vytíženost a soupeř nadále pokračoval ve své síle z autů a rohů, což se nám stalo osudným. Využil dvě z mnoha standardních situací, a proto jsme zápas nezvládli. Miřeticím gratuluji a přeji hodně dalších úspěchů,“ uvedl kouč Votic Michal Budil.

Miřetice se tak po roce představí ve čtvrtfinále poháru SKFS. Na dalšího soupeře si ale budou muset počkat, protože druhé kolo se uzavře až na konci října. „Chtěli bychom překonat loňský úspěch, kdy jsme vypadli ve čtvrtfinále s Rakovníkem na penalty. Letos bychom chtěli jít ještě o kolo dál. Uvidíme, koho nám los přisoudí. Ještě, kdybychom hráli doma,“ přál si Turek.

Miřetice – Votice 2:1 (0:1)

Branky: 52. Herwig, 90. Zajíc – 8. Kramný. Rozhodčí: Kovář – Mrázek, Mrkvička. Diváci: 40.

Miřetice: Kispesta – J. Přitasil, Brožík, V. Přitasil, Zajíc, Pidhurskyj, Moudrý, Sušanyn, Herwig, Kliap (60. Turek), Jenšík.

Votice: Šanda – Koutek, Baťha (46. Daniel), Sládek, Horváth, Kramný (46. Holánek), Vaš, V. Budil, Písařík, Hřebec (46. Ma. Budil), Navrátil (46. Sedlák).