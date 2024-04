Miřetice a Vlašim se vyhouply do středu tabulky. Teplýšovice se dál propadají

Ve fotbalové I. B třídě se s každým přibývajícím kolem dál krystalizuje, kdo zamíří o soutěž níž do okresního přeboru. Strašák sestupu, kterého se každý bojí, se týká s hodně velkou pravděpodobností posledního Křivsoudova i nováčka z Olbramovic. Do nepříjemných nižších pater tabulky spadly i Teplýšovice. Naopak dostat se do středu tabulky povedlo rezervě Vlašimi a Miřeticím.