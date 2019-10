V příjemném podzimním babím létě doma sedlečtí fotbalisté přivítali celek z Nelahozevse, který v posledních zápasech většinou bodoval, a tak na domácí nečekalo snadné utkání. Nicméně si poradili velmi dobře a po jistém výkonu ve všech řadách si zaslouženě uhráli tři body do tabulky A skupiny I. A třídy.

Na úvod se ukázali hosté, když předvedli asi jedinou fotbalovou akci za celé utkání. Stoper dal na středního záložníka, ten dal míč za obranu a hráč hostí postupoval z boku sám na gólmana Nerada, který byl ovšem z branky včas venku a pokus zneškodnil. Poté se již hosté spíše bránili a dopředu se dostávali jednoduše dlouhými balóny, na které ovšem obrana dobře reagovala, a tak se Nelahozevští do přímého ohrožení branky nedostali.

Na druhé straně mohli být úspěšní domácí, když se přes tři hráče probil do vápna Václav Kabíček, ale jeho nabídku před prázdnou branku nestihl zakončit Davídek a ani Hájek, který místo zakončení volil kličku a střelu do nohou obránce. Ve dvanácté minutě už se ale prosadili, když nacvičenou souhru po rohovém kopu po ose Kaňka – Davídek, zakončil tečovanou střelou Prchlík na přední tyč. Poté měl ještě super šanci Hájek, když svým napadáním donutil hostujícího hráče k prachbídné malé domů, jenomže jeho klička brankáři skončila na nerovném terénu v náručí gólmana.

Domácí byli i nadále aktivnějším týmem, dobře pracovala záložní řada a vytvořili si řadu nadějných příležitostí. Gól ale dali až ve 30. minutě, když se po souhře s Račkem dostal do vápna Prchlík a byl sražen. Sám penaltu precizně proměnil, a tak mohli fotbalisté Sedlece v klidu pokračovat ve své hře. Do konce poločasu ale zahrozili spíš hosté a to výhradně z dobře zahrávaných trestných kopů. Jenomže mířidla neměli vůbec dobře srovnaná, nebo dobře zasáhl Nerad spolu se svými obránci.

Po pauze se obrázek nezměnil – domácí hráli aktivně a hosté dopředu nic moc neukázali. Jejich aktivita končila daleko před vápnem a za poločas zaznamenali asi jen dvě příležitosti opět po trestných kopech. To na druhé straně se jiskřilo, jenomže branku už ze hry domácí nedali. Nadějné příležitosti zmařili Raček s Prchlíkem a povedenou souhru pěti hráčů zakončil dobrou střelou Pištěk a ofsajdovým zakončením Prchlík. Po šedesáté minutě už se domácí řady přesunuly spíše na vlastní polovinu a s přehledem si hlídali vypracovaný náskok. Hosté se do jejich obrany nedokázali dostat, a tak v 80. minutě pečetil skóre opět Prchlík z penalty, která byla odpískána opět na jeho osobu po jasném faulu v pokutovém území. Zápas už se poté vyloženě dohrával, a tak si domácí zaslouženě připsali do tabulky tři body.

Sedlec-Prčice – Nelahozeves 3:0 (2:0)

Branky: 12., 30. a 80. Prchlík. Rozhodčí: Prosr. ŽK: 3:3. Diváci: 150.

Sedlec-Prčice: Nerad – Kaňka, Sedláček, Rataj, Tvrdý (62. J. Kabíček), – Raček (70. Všetečka), V. Kabíček, Pištěk (77. Kobliha), Hájek – Prchlík, Davídek (62. T. Kabíček).

MICHAL DAVÍDEK