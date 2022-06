Ve víkendovém zápase nastoupili fotbalisté Votic v rámci I. A třídy proti Spartaku Příbram. Spartak je v tabulce na prvním místě a do zápasu vstupoval v roli favorita. Domácí Votice proti silnému soupeři musely vyslat do hry improvizovanou jedenáctku. „Vzhledem ke zraněním a další absenci jsme nastoupili v pozměněné sestavě,“ sdělil Marek Štork a pokračoval. „Mimo hru je Ondřej Vrzal, Tomáš Říha, Martin Sládek. Lukáš Tábořík se učí na státnice a se zraněním hrál Marek Radačovský,“ vyjmenoval chybějící hráče.

Příbram od úvodních minut potvrdila svou kvalitu a během úvodní půlhodiny se dostala do tříbrankového vedení. Postupně se trefil dvakrát Ondřej Matějka a jednou Karel Češka. „Ukázalo se, že Spartak je kvalitní tým, který ne nadarmo je v tabulce na prvním místě. Inkasovali jsme tři laciné branky,“ ocenil sílu soupeře Štork.

Důležité minuty nastaly během přestávky mezi poločasy, domácí fotbalisté začali vymýšlet plán, jak se dostat do zápasu. „Během přestávky jsme si řekli, že sice prohráváme, ale soupeř nás až tak nepřehrává. Chtěli jsme s výsledkem něco udělat,“ poznamenal Marek Štork.

Votický plán na zdramatizování zápasu dostal reálnější obrysy už v 56. minutě, kdy se prosadil Tomáš Kramný a vykřesal naději na lepší výsledek. „Podařilo se nám vstřelit kontaktní branku a Příbram znejistěla. Po hodině hry dokázal Kramný proměnit pokutový kop a rozdíl ve skóre byl už jen jeden gól.

Votice pokračovaly v aktivní hře, což se nakonec vyplatilo. „Na konci zápasu jsme hodně tlačili, před brankou soupeře bylo hodně závarů. Po jednom z nich propadl balon za obranu. Lukáš Navrátil udělal kličku brankáři, který jej následně fauloval. Rozhodčí odpískal penaltu,“ vrátil se k posledním minutám utkání Štork a pokračoval. „Z mého pohledu bych nechtěl říkat, zda to byla jasná penalta nebo ne. Od mé střídačky to bylo u vzdálenější brány, navíc tam bylo hodně hráčů, takže jsem to přímo neviděl. Po utkání pak delegát říkal, že to penalta byla,“ objasnil.

Dramatický závěr zápasu neunesl hostující asistent trenéra Martin Drašnar, který dostal po utkání červenou kartu za sprostá slova.

Votičtí dokázali smazat tříbrankové manko a utkání dovedli do nerozhodného stavu 3:3. „Mám velkou radost ze získaného bodu. Vzhledem k tomu, v jaké sestavě jsme byli nuceni nastoupit a i vzhledem k průběhu zápasu. Bod je pro nás v podstatě jako vítězství,“ poznamenal s úsměvem na tváři Marek Štork.

Sezona je v pokročilé fázi, což se projevuje také na marodce. „Zranění nás trochu doběhla a trochu už vyhlížíme konec sezony. Na druhou stranu, zbývají nám tři zápasy. To zvládneme a máme rozjednané nějaké posily, takže věřím, že nás bude v létě více. V merku máme dva hráče, jednáme s nimi, ale detailnější být nechci,“ vyhlíží Štork nadcházející ročník.

V tom aktuálním zbývá fotbalistům Votic odehrát ještě tři utkání. V neděli 5. června se představí v 17 hodin v Mníšku pod Brdy, v sobotu 11. června doma hostí od 17 hodin Klecany. Soutěžní ročník uzavřou Votice na půdě soupeře, v sobotu 18. července je čeká zápas v Nelahozevsi.