Úvodní tři zápasy Poříčí prohrálo, v čem byly příčiny porážek?

Měli jsme celou řadu zraněných hráčů. Prakticky až do posledního zápasu hodně zraněných hráčů. Pořád se to točí okolo Havlíčka a Rejhona. Toto jsou pro nás klíčoví hráči a bohužel do toho posledního zápasu byli zranění.

Postupně ale přicházelo alespoň částečné výsledkové zlepšení. Dalo by se říct, že pauza přišla v době, kdy se tým začal výsledkově zvedat?

Já bych to takhle neřekl. V předposledním zápase, který jsme hráli v Tochovicích, jsme trochu riskovali. Do zápasu jsme nasadili napůl zraněné Havlíčka s Rejhonem. Postupně se zranili oba. V zápase proti Povltavské náš tým měl na to, aby bodoval. Tam nás porazil jeden hráč. Lukáš Třešňák, který má na krajský přebor velkou kvalitu. Pokud se dáme dohromady zdravotně a budeme mít střední záložníky, kteří hru tvoří, tak v soutěži nebudeme mít problém. V posledních letech jsme byli schopní v jarní části sezony získat pětatřicet bodů.

V tomto směru týmu určitě pomůže Lukáš Vaculík, že?

Je to naprosto špičkový hráč. Svou kvalitu dokázal v české nejvyšší soutěži, hrál na Slovensku i na Kypru. Jedná se o nadstandardního hráče. Jsem rád, že ho máme v týmu.

Jak těžké bylo ho získat?

Nerad bych se k tomu vyjadřoval nějak víc. Řekl bych to tak, že jeho přestup vznikl v rámci „slovo dalo slovo“.

Měl by tedy být vzorem pro mladé hráče?

Rozhodně ano. Společně s Havlíčkem, který je trenérem reprezentace do sedmnácti let a Rejnohem, by měli tvořit osu týmu.

Který z odehraných zápasů byl podle vás zatím nejpovedenější?

Dalo by se říct, že výsledkově se jednalo o zářijový zápas se Lhotou, který jsme doma jsme vyhráli 5:1. Z mého pohledu byl nejpovedenější mač v Tochovicích, kde jsme prvních třicet minut hráli opravdu fantasticky. Pak se nám ale zranili Havlíček s Rejhonem a nakonec jsme vyhráli až na penalty. Začátek zápasu, kdy jsme tam měli tyto dva hráče, byl výborný.

Nejlepším střelcem týmu je s pěti góly Jakub Trpišovský. Jak se vám zamlouvá jeho dosavadní střelecký počin?

Kuba má průměr dvacet branek na sezonu. Zatím má pět gólů, takže je v nějaké své čtvrtině, což odpovídá počtu odehraných zápasů. Těch gólových šancí měl podstatně více. Na druhou stranu, kdyby všechny své šance proměnil, tak by v tuto chvíli už nehrál za Poříčí.

Nehraje se. Využíváte čas, abyste naplánovali případné další změny v kádru?

To není na pořadu dne. V současné době se řeší, co bude dál. Podařilo se nám přivést Lukáše Vaculíka. Momentálně je přerušená sezona. Uvidíme, kdy a jestli se letos bude ještě hrát.

Schází se tým k tréninkům?

Pro nás je naprosto zásadní nařízení vlády, které je v současné době v platnosti. My se nescházíme, netrénujeme a necháváme to být. Tuto pauzu chceme využít k tomu, aby se vyléčili hráči, které momentálně máme na marodce.

Dokážete odhadnout, kdy se soutěž znovu rozeběhne?

Já si myslím, že to, kdy se bude pokračovat, dneska neví ani pan ministr Roman Prymula. Pro fotbal je to pochopitelně tragédie, ale musíme brát v potaz lidské životy. Ty jsou daleko důležitější než branky, body a vteřiny.