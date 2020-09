Není divu, situace ambiciózního klubu nebyla po třech kolech, ve kterých nebodoval, vůbec jednoduchá. „Nešlo jen o sportovní stránku, ale tím, že jsme neměli výsledky, začali se už ozývat i naši sponzoři, jejichž podpora je v současné době velmi důležitá,“ podotýká Lacina s dovětkem, že podobně složité období zažil naposledy v roce 2017, kdy mělo mužstvo po sedmi kolech pouhých pět bodů.

Za hlavní příčinu špatného vstupu do sezony se dá považovat rozsáhlá marodka, kterou Poříči disponuje. Kvůli zranění tým postrádá opory Rejhona s Havlíčkem, novou letní posilu Greše, Soukupa či Vernera. Přesto se vedení rozhodlo před zápasem se Lhotou i k dočasné změně na trenérské lavici, kde na pozici hlavního trenéra nahradil Pavla Šimáčka sám Petr Lacina.

„Neznamená to, že bychom s trenérem ukončili vzájemnou spolupráci, protože víme, že v něm problém nebyl. Potřebovali jsme ale dodat mužstvu nový impuls, proto jsme se rozhodli udělat tento krok,“ vysvětlil Lacina a doplnil: „Je to tak, že Pavel vede tréninky a já zápasy. Uvidíme, co to v následujících týdnech přinese a podle toho budeme řešit, co dál.“

V zápase to přineslo své ovoce. „Jsem rád, že jsme navázali na výkon z posledních dvaceti minut předchozího zápasu v Českém Brodě. Hráči od začátku plnili to, co jsme si řekli v kabině, ukázali kvalitu a nakonec zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si Lacina.

Pod vysoké vítězství se dvěma brankami podepsali Luboš Balata a Jakub Trpišovský, ke kterým se ještě díky proměněné penaltě připojil Jan Pohorský. Petr Lacina si ale uvědomuje, že jedna vlaštovka jaro (ani podzim) nedělá.

„Netroufám si ale predikovat, co se bude dít dál. Trápí nás zranění, navíc všechno teď stěžuje ještě složitá situace spojená s koronavirem, který ve velké míře zasáhl už řadu klubů. Například i druholigovou Vlašim,“ poznamenal. „Budeme ale samozřejmě chtít pokračovat ve výkonech, jako byl ten proti Lhotě,“ dodal.