Jak to vypadá se zimní přípravou? Chtěl bych v lednu začít běhavou část přípravy. V našich podmínkách můžeme v lednu nabírat fyzičku, nemáme hřiště, na kterém bychom mohli být.

Jak to bude dál?

Od února bych chtěl dojíždět na umělky v okolí, ve Vlašimi nebo v Humpolci. Všechno se ale bude odvíjet od toho, kolik hráčů bude na tréninku.



Plánujete nějaké posily?

Nějaké změny v kádru mám, chtěli bychom posílit, ale musíme citlivě. Snažíme se především zapojit mladé šikovné hráče nebo hráče z „B“ týmu. Jedno dvě jména ohledně posil v hlavě mám, ale máme také omezené finanční možnosti.



Jak se vám dařilo zapojovat mladé hráče v podzimní části?

Mladí postupně sbírají zkušenosti. Někdy by to chtělo, aby prostoru dostali více, ale vývoj zápasu tomu moc nepřál. Fotbal se hraje především o body a podle toho jsme k tomu v některých momentech přistoupili.

Kolik chystáte přípravných zápasů?

Maximálně tři přípravné zápasy, víc jich nechci. Hrálo by se na umělce, což je povrch, který může přispět ke zranění. Máme hodně hráčů, kteří mají problémy s koleny a kotníky. Spíš potrénujeme na umělce, moc zápasů nechci.

