Fotbalisté Křivsoudova, kteří do I.B třídy postoupili jakožto vítězové okresního přeboru, vstoupili do zápasu proti Teplýšovicím výborně. Po brankách Miroslava Filipa a Adama Fučíka vedli už v sedmé minutě o dva góly. „Podařilo se nám soupeře zaskočit, vstřelili jsme dva rychlé góly. Dobře jsme hráli defenzivně, protivníka jsme do žádné výraznější šance nepustili,“ pochvaloval si křivsoudovský asistent Petr Veselka.