V dolních patrech tabulky krajského přeboru se pohybovali fotbalisté Poříčí nad Sázavou. V nedohraném ročníku skončili na třinácté pozici, vzhledem k ukončení sezony se vyhnuli případným bojům o záchranu. Ovšem příliš velkou radost z aktuálního dění předseda klubu nemá. „Je mi líto, že sport takhle dopadl a zejména fotbal. Musíme se k tomu postavit čelem a připravit se na další sezonu,“ poznamenal Jaroslav Platil.

Amatérské fotbalisty čeká několika měsíční pauza od mistrovských zápasů. Zatím není jasné, kdy budou moci hrát přípravná utkání. Ve hře jsou turnaje, které by mohly čekání na další sezonu zkrátit. Otázkou je, zda je bude pořádat FAČR nebo vzniknou díky iniciativě samotných klubů. „Spíše jsem zvažoval variantu, že bych zkusil nějaký vlastní turnaj uspořádat. Mohly by se ho účastnit okolní kluby,“ odhalil Platil a nastínil možnou podobu akce. „Viděl bych to na turnaj na jedno odpoledne pro čtyři mužstva. Formát turnaje by mohl být každý s každým nebo na dva zápasy,“ prohlásil.

Konkrétní obsazení turnaje zatím není na pořadu dne. „Zatím jsem nezjišťoval, jaký by byl zájem mezi kluby, protože teprve v týdnu se rozhodlo o tom, že se nebude hrát soutěž. Mluvil jsem s hráči a zjišťoval, zda by měli zájem a říkali, že by byli pro,“ doplnil Platil.

Na začátku května došlo k valné hromadě Středočeského fotbalového klubu. Předsedou krajského fotbalu se stal Tomáše Neumann. „Znám ho pouze z televize jako trenéra futsalové reprezentace. Fotbalu určitě rozumí, ale osobně ho neznám, takže nedokážu odhadnout, jak to bude vypadat,“ pokrčil rameny Platil a dodal, že detailně zatím nestudoval složení jednotlivých komisí.