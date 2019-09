Konečně vyhrály Nespeky, naopak poprvé padlo béčko Vlašimi. Třetí účastník krajského přeboru z Benešovska, Poříčí, musel skousnout prohru na hřišti ještě na jaře třetiligové Dobrovice.

Krajský přebor: Nespeky - Velim | Foto: Luděk Rublič

Vlašim to měla na půdě Klíčany těžké, domácí dali dohromady jeden z nejlepších týmů v soutěži a v srpnu ukazují skvělou formu. Zatím neztratili ani bod, přitom porazili opravdu silné týmy jako Poříčí a Komárov. Vlašimi nedali moc nadějí. Vedli už do poločasu 2:0, pak rychle přidali další branku. Hosté se snažili, ale na obrat jako v prvním kole ve Hřebči to tentokrát nebylo, nakonec podlehli 5:1. Čestnou branku dal Vobecký už za stavu 5:0.