OBRAT PO PŘESTÁVCE

Svatojakubskou noc si přejmenovali v pátek v Poříčí na svatojakubský podvečer. Zápas Ondrášovka krajského přeboru fotbalistů proti Lhotě totiž rozhodli Jakubové: Trpišovský zaznamenal hattrick a mladý Baštýř pak tým uklidnil čtvrtou brankou na konečných 4:2.

První části se domácím vůbec nepovedla. Bez řady opor v sestavě (Rejhon, Jírů, Jíša, P. Pohorský) si nedovedla poradit s rychlými a hlavně důrazně hrajícími hosty. Ti se také po zásluze ujali vedení, když se po chybě V Balaty před Tlamichu dostal Danylych a mířil přesně.

Lhota nečekaně ani ve druhé půli nezalezla do obranné ulity a Poříčí toho využilo. Nejvíc vidět byla dvojice ofenzivních hráčů V. Balata – Trpišovský, ale pochvalu si od trenéra Pavla Šimáčka vysloužil také Havlíček. „Na stoperu bránil kromě jiného i nebezpečného Šalamouna a povedlo se mu to dokonale. Přitom Šalamoun dává hodně gólů a minulý zápas ze standardek rozhodl,“ připomněl Šimáček.

Zkraje druhé část to vypadalo, že domácí se dostávají do pohody. Trpišovský si prohodil míč s L. Balatou do prázdné vyrovnal. Hostující Vincenc pak dvakrát zachránil svůj tým na brankové čáře, ale po hodiny hry opět zafungovala spolupráce L. Balata – Trpišovský a druhý jmenovaný zase do prázdné zvyšoval na 2:1. Ale konec ještě nebyl. Domácí po odraženém míči nechali na vápně volného Dvořáka a ten pěkně vyrovnal.

Rozhodnutí přišlo až v závěru. V 78. minutě Bohatovu ránu vyrazil gólman jen z Trpišovskému a ten potřetí do prázdné brány dokonal hattrick. Výsledek pak pojistil na konci mladíček Baštýř, jemuž dokonale servíroval hlavní přihrávač podvečera L. Balata, byť se hosté zlobili za neodpískaný faul na půlce. „Lhota na nás vyrukovala důraznou hrou a to nám v první části nevonělo. Nehráli jsme dobře, ale po přestávce jsme se hodně zlepšili, začali soupeře dusit a zápas po zásluze otočili. Je zajímavé, že všechny góly dávali hráči do prázdné, ale i za to zaslouží pochvalu. Vždycky říkám, že kdo takový gól chce dát, musí si pro něj jít, sledovat míč do poslední chvíle,“ byl spokojený trenér Pavel Šimáček a výkon týmu také oznámkoval školní stupnicí: „První půle čtyři minus, druhá za dvě.“

VŠE JISTIL SKVĚLÝ DRÁŽEK

Z Poděbrad vezou Nespeky remízu 0:0, po níž skvěle zvládli díky brankáři Drážkovi a střelcům Branému, Klauzovi a Kukačovi rozstřel. Zápas nabídl vzruch na obou stranách a remíza je z tohoto pohledu zasloužená.

Nespeky uspěly přesto, že rozhodčí jim tentokrát moc nakloněni nebyli. Hosté se zlobili už v první půli za odpískaný ofsajd Pešty po úžasné individuální akci Kučaby, tam ale ještě rozhodčí měli pravdu, Pešta si ofsajd nepohlídal ideálně. Zato ve druhé části chybili hodně, když asistent Boček zamával ofsajd Klauzovi jednoznačně vybíhajícímu z vlastní půlky.

Nespeky však měly i další šance, zejména ve druhém poločase Peterka, Krejza nebo Klauz. Buď skvěle zasáhl domácí gólman Málek, nebo míč přeskákal těsně do autu.

Velké možnosti měli ale také domácí. Při dvou se vytasil brankář Drážek: v první půli reflexivně nohou a ve druhé při parádně kopnutém trestňáku Bory, který vytlačil na roh. Tuhle akci by klidně mohly vysílat světové fotbalové kanály.

V závěru i Drážek zaváhal po trestňáku Šusty, nicméně domácí míč do brány nedostali a při penaltovém rozstřelu už Drážek zářil naplno. Chytil domácím dva ze čtyř pokusů, jeden navíc poslali nad. A tak slavili hosté, bod navíc byl zřejmě reálným ohodnocením za předvedený výkon.

VLAŠIM ZASE OTÁČELA

Už třetí výhru ze čtyř zápasů si připsali borci béčka Vlašimi, které na hlavním stadionu porazilo Tuchlovice 4:3. Přitom třikrát prohrávalo. Vlašimští ale letos zápasy otáčet umí, co předvedli už v prvním kole v Hřebči.

Tuchlovice přitom měly skvělý vstup do utkání a po dvaceti minutách mohly vést klidně 3:0. Trefil se ale jen Procházka, zatímco šance Miškoviče v bráně neskončily. Místo toho hosté darovali Vlašimi vyrovnání, po špatné malé domů se hodně snadno prosadil Vlasák.

Hosty to nepoložilo a těsně před poločasem předvedl krásnou akci Hafenrichter, obstřelil brankáře a od tyče se míč odrazil přesně k Miškovičovi, jenž nezaváhal.

Vlašimi trvalo jen čtyři minuty po pauze, než zase vyrovnala zkušeným Cettlem, jenže ještě jednou prohrávala. To odcentroval Brnovják a dezorientovaný Lapáček zavěsil do vlastní klece.

Zápas však nekončil a domácí ho během tří minut (71. – 74.) otočili. Po akcích Sogbo Ayaa se prosadili přesnou střelou Habal a následně po centru Lalouček.

„Zbytek zápasu už si domácí zkušeně pohlídali. Nám právě zkušenost chyběla, v tom byl rozdíl,“ litoval předseda Tuchlovic Josef Bešta.