Jeho svěřenci se v sobotu představili na Vyžlovce. Vzhledem k doslova aprílovému počasí se zvažovalo, zda se utkání vůbec odehraje. „Nakonec se utkání hrálo, ale musím říct, že terén byl opravdu těžký,“ přiznal kouč Teplýšovic. Ty se na půdě soupeře během prvního poločasu dostaly do čtyřbrankového vedení, dva góly vstřelili David Král a Patrik Vyhlídal. „Měli jsme více šancí, ale další příležitosti jsme nedokázali proměnit,“ litoval po zápase Tesařík. Po prvním poločase se stav trávníku zhoršil a oba týmy na tuto skutečnost reagovaly změnou stylu hry. „Soupeř začal hrát více dlouhé míče na Michala Šmída, který dříve hrál vyšší soutěž. Je to hodně nebezpečný hráč,“ konstatoval Sedlařík.Vyžlovka dokázala rychle vstřelit dvě branky, prosadil se Milan Souček a Michal Šmíd. Rázem vedly Teplýšovice pouze o dva góly.

Navíc se v 73. minutě nechal za oplácení vyloučit Štěpán Průcha z týmu hostů. „Byla to úplně zbytečná červená karta za oplácení. Během zápasu jsem říkal, že jestli nevyhrajeme, tak půjde pěšky, je to katastrofa,“ řekl trenér Roman Sedlařík.Oslabené Teplýšovice dokázaly i za cenu nepříliš pohledné hry utkání dotáhnout do vítězného konce, nicméně domácím se podařilo v nastaveném čase snížit, svou druhou branku v zápase vstřelil Šmíd. „Naštěstí jsme utkání zvládli, ale pro Průchu je to velká škoda, protože si přinejmenším dva zápasy nezahraje,“ uzavřel Sedlařík.

Vyžlovka – Teplýšovice 3:4 (0:4)

Branky: 60. a 90+2 Šmíd, 59. Souček – 19. a 20. Vyhlídal, 7. a 42. Král. Rozhodčí: Hoffmann – Kocman. Bekešský. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (Průcha). Diváci: 50.

Vyžlovka: Šebesta (46. Kubata) – Kotek (C), Kohoutek, Dřízhal (70. Olmr), Dušek, Souček (84. Zeman), Koranda, Jambor, Sobíšek, Maizner, Koudela.

Teplýšovice: Franěk – Stěhule, Kubálek, Král (C), Vilímek, Suk, Breburda (86. Rosa), Průcha. Zima, Pejša, Vyhlídal.