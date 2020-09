Nespeky zápas začaly pořádně zostra. Už po čtyřech minutách poslal dlouhý míč za obranu Večera a rychlonohý Klauz běžel sám na gólmana. Místo očekávaného zakončení ještě vybídl v tandemu dobíhajícího Maršouna a ten střelou do prázdné brány otevřel gólový účet zápasu.

Za další půlhodinu se Maršoun přetransformoval do role nahrávače. Rozehrál rohový kop, na který si naskočil Makovec a hlavou zacílil přesně podruhé. „To nás uklidnilo, přeci jen do té doby byla na našem výkonu znát nervozita. Všichni jsme věděli, že se jedná o velmi důležitý zápas, ve kterém potřebujeme zabodovat,“ uvedl Jaroslav Tesař.

Ještě lépe pak bylo v 58. minutě, kdy se po pravé straně prosmýkl Petlička a jeho nabídku před branku usměrnil chrániči do sítě Klauz. „V tu chvíli se zdálo, že je rozhodnuto. Zápas jsme totiž měli v moci i herně,“ poznamenal hostující trenér.

Jenže stačila jedna situace a vše se rázem změnilo. V 70. minutě nespečtí fotbalisté sportovně přiznali soupeři roh, po němž vznikla ve vápně dost nepřehledná situace, ze které vytěžil Procházka snížení.

A aby toho nebylo málo, tak o tři minuty později následoval další tuchlovický roh, po kterém se tentokrát prosadil Pilař. Z jasného zápasu tak bylo rázem drama. „Tohle by se nám stávat nemělo. Pak jsem začali zmatkovat a přiznám se, že jsem měl velký strach. Ztráta takového vedení by byla pro mužstvo další těžkou ranou, která by na nás určitě zanechala stopy,“ obával se kouč.

To se ovšem nestalo a Tesař si se svými svěřenci mohl po závěrečném hvizdu zhluboka oddechnout. „Je to velká úleva. V minulých zápasech jsme sice nehráli úplně špatně, ale nezískávali jsme body, což se nám tentokrát povedlo, navíc venku. Kluci si zaslouží pochvalu,“ ocenil výkon Tesař, který věří, že bodová vzpruha pomůže týmu do dalších zápasů.

Tuchlovice – Nespeky 2:3 (0:2). Branky: 70. Procházka, 73. Pilař – 4. Maršoun, 34. Makovec, 58. Klauz. ŽK: Rajninec, Kedroň – Večera. Rozhodčí: Němeček – Suchý, Kubečka. Diváci: 48.

Nespeky: Drážek – Večera, Mikolanda, Hronek, Braný, Klauz, Bredler, Makovec (91. Konopiský), Kučaba, Petlička, Maršoun (79. Pešta).