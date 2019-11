Jedenácté kolo I. B třídy skupiny D nabídlo souboj dvou týmů z popředí tabulky, Kondrace a Teplýšovic.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Do utkání vstoupili lépe hosté, kteří byli aktivnější, přesto mohli jako první inkasovat, když domácí po svém prvním rohu trefili tyč Fraňkovy brány. Přesto se hosté dočkali gólu jako první, když se ve 27. minutě trefil k tyči kapitán Král. Oba týmy si vytvářely šance, za zmínku stojí parádní střela domácích, která skončila na břevně. Do poločasu žádný gól už nepadl, a tak si hosté brali do šatny jednobrankové vedení.