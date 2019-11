Fotbalisté Votic přijeli do Zdic jako favorité, ale svou roli nepotvrdili. Především kvůli kolapsu v závěrečné půlhodině, ve které inkasovali šest branek.

Ilustrační foto | Foto: Petr Vaněk

Do té body byl stav nerozhodný 0:0. Ovšem pak během tří minut nasázel hattrick do votické sítě Krůta a Zdice rázem vedly o tři branky. To jim vlilo krev do žil a evidentně zaskočené hosty o chvíli později dorazily dalšími třemi góly, o které se tentokrát v rozmezí devíti minut postarali Růžička (73.), Flachs (80.) a Kolkop (84.). Voticím se alespoň tři minuty před koncem podařilo odvrátit kanára, ale z hlediska bodového zisku už proměněná penalta Kramného nic neřešila.