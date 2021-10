Třetí zástupce okresu Benešov v krajském přeboru, Poříčí, nastoupilo v domácím prostředí proti Hřebči. Hosté se dostali do vedení v 18. minutě, když si míč nešťastně do své branky srazil Vaculík. Následně se ve druhém poločase podařilo Poříčí vyrovnat, trefil se Azilinon. Hostujícím fotbalistům dopřál vedení Novák a v závěru Janík navýšil na konečných 1:3.

Fotbalisté Nespek na svém hřišti hostili rezervní tým Povltavské fotbalové akademie. Domácí trenér Tesař musel před zápasem pozměnit sestavu. „Pepa Laštovka a Míla Klauz nám budou v zápase chybět. Budeme si s tím muset poradit. Špatně to vypadalo také s Bredlerem, ale v pondělí jsem s ním mluvil a měl by být v pohodě,“ sdělil po víkendovém utkání Tesař.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.