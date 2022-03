Může být vaše výhoda právě v tom, že máte naběháno?

Myslím si, že v rámci tréninků běhá každý tým. My máme hodně běhání s míčem, takže nám to až tak nepřijde. Jsme fyzicky připravení dobře, jestli to bude velká výhoda, to se teprve ukáže.

Jak hodnotíte utkání proti Doksům?

Nastoupil proti nám opravdu dobrý soupeř. V prvním poločase jsme měli převahu, že které jsme dokázali dát pouze jeden gól. Ve druhé polovině jsme měli i dost štěstí, hlavně nás podržel brankář. Jsem rád, že jsme zápas zvládli.

O jedinou branku zápasu jste se postaral vy. Jak jste tu situaci viděl?

Zahrávali jsme standardní situaci. Jelikož je rozehrávám, tak jsem tam zůstal o něco déle. Pak jsem zakončoval. Byl jsem ve správný čas na správném místě.

Voticím jarní premiéra vyšla, zápas proti Doksům rozhodl Sládek

Dobré načasování se dá naučit, nebo se s tím fotbalista narodí?

To nevím, ale v tomto případě bych řekl, že to bylo asi štěstí (smích).

Jak se vám zamlouvala divácká atmosféra během zápasu?

Byl jsem překvapený, že přišli docela hodně lidí. Byl to první jarní mistrovský zápas, asi se těšili stejně jako my (úsměv). Možná k tomu přispělo i dobré počasí.

Stal jste se prvním votickým střelcem v jarní části. Platil jste do týmové pokladničky?

Pokladník se mi ještě neozval, ale myslím, že něco vymyslí. Doufám, že mi neřekne nějakou velkou částku, ale je to první jarní gól, takže se něco asi musí dát.

Jak byste se popsal jako fotbalista?

Řekl bych, že to mám spíš vydřené. Nejsem žádný technik, snažím se to „urvat“ více silou a fyzicky.