Hráči mnoho času na odpočinek nemají, už v úterý se hraje vložené kolo. Vlašim B hostí od 16:30 Dobrovice, Poříčí ve stejný čas Hřebeč a Nespeky doma přivítají Povltavskou FA "B". „Hlavně nesmíme zápas podcenit. Povltavská nemá moc bodů ani dobré výsledky. Vím, že má dobré hráče, například Třešňáka. Nesmíme si myslet, že když jsme vyhráli dva zápasy, tak další výhra přijde sama. Poslední zápas Povltavské jsem viděl a chtěl bych tým připravit přímo na tohoto soupeře," řekl trenér Tesař, který se bude muset obejít bez zraněných hráčů. „Pepa Laštovka a Míla Klauz nám budou v úterním zápase chybět. Budeme si s tím muset poradit. Špatně to vypadalo také s Bredlerem, ale v pondělí jsem s ním mluvil a měl by být v pohodě.

Nespeky vyhrály 7:1 a za domácí se prosadilo šest různých střelců, což trenéra potěšilo. „Nemáme v týmu žádného kanonýra, který by za sezonu dával patnáct gólů. Jen Pepa Pelička dává dost gólů, ale teď nám chybí. Je dobře, když mužstvo góly rozloží, že nemusíme spoléhat na jednoho hráče. Pokud takový hráč je a zraní se, tak většinou mužstvo neví, jak dávat góly," poznamenal.

Fotbalisté Nespek nastopili v domácím prostředí proti Poděbradům. Zápas se od počátku vyvíjel příznivěji pro tým z Benešovska. „Povedlo se nám dát dva rychlé góly, do třicáté minuty jsme přidali třetí, a pak se už hrálo dobře. Chtěli jsme potvrdit výkon, který jsme předvedli v minulém kole, což se nám podařilo. Předvedli jsme dobrý výkon jako tým, počínaje brankářem a útočníky konče," poznamenal trenér Nespek Tesař a pokračoval. „Bylo to jedno z našich povedenějších utkání. Dařila se nám kombinační hra i proměňování šancí. Myslím si, že soupeř nehrál vůbec špatně, ale utkání nám vyšlo. Michal Kučaba byl v tomto utkání rozdílový hráč, který připravoval šance."

V rámci devátého kola krajského přeboru bylo k vidění také okresní derby mezi Vlašímí "B" a Poříčí nad Sázavou. Utkání, které se hrálo Na Lukách, sledovalo 90 fanoušků, kteří na gól čekali až do závěru utkání. O výhře hostujícího Posázavanu rozhodl v 84. minutě Michael Azilinon, který proměnil pokutový kop. Rezerva Vlašimi na tuto branku odpovědět nedokázala a prohrála 0:1.

